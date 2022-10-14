台北時裝週SS23登場 原民美學飄揚秀場

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2022台北時裝週SS23「遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」開幕秀14日盛大登場，泰雅族藝師尤瑪．達陸（前右起）、賽德克族藝師張鳳英、排灣族藝師許春美與陳利友妹，以及噶瑪蘭族藝師嚴玉英分別和時裝設計師合作，並由模特兒展示跨界成果。中央社記者張新偉攝 111年10月14日

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（中央社記者王寶兒台北14日電）2022台北時裝週SS23「遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」開幕秀今晚登場，除有原民人間國寶跨刀合作設計師，原民歌手阿爆也擔任音樂總監，譜寫現代織布歌，讓樂音成為走秀以外的新亮點。

阿爆（阿仍仍）為排灣族人，接下音樂總監時，她心中馬上產生服裝秀的音樂藍圖，她透過文化部表示，早期原住民族在織布時都會唱織布歌，這些歌的歌詞其實就是織布的步驟，「當你會唱歌就學會了織布」。透過採集國寶藝師們的聲音，她創作出一首現代織布歌。

文化部自民國98年起依「文化資產保存法」登錄各界國寶級藝師，受國家認證的重要傳統表演藝術、重要傳統工藝及重要文化資產保存技術並認定保存者，也叫做「人間國寶」。

2022台北時裝週SS23中，賽德克族藝師張鳳英、噶瑪蘭族藝師嚴玉英、排灣族藝師許春美、排灣族藝師陳利友妹及泰雅族藝師尤瑪．達陸，分別和設計師趙之逸、陳劭彥、簡國彥、周裕穎及蘇家紘合作，由模特兒展示跨界成果。

文化部長李永得表示，2022台北時裝週SS23此次最大重點，就是和原住民人間國寶合作，原住民傳統編織及相關工藝結合頂尖年輕設計師，既呈現新美學，展現台灣文化多元性及歷史厚度，更是可以讓世界看見台灣的重要文化元素。

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李永得今天身著JUST IN XX品牌設計師周裕穎和國家文藝獎得主莊普聯名系列服裝，他說，這身服裝以雙重刻痕方式製作，「等於是穿著一個藝術品走在路上。」協助媒合人間國寶和設計師合作的立委伍麗華，則身著傳統原住民族服飾，並結合紗裙。

伍麗華向中央社記者表示，很高興原民人間國寶能與現代潮流設計師在台北時裝週碰撞新火花，將原民傳統布料、服飾代入新的設計感與想像。原民人口很少，要讓主流大眾同樣愛上原民美學，這才有可能讓原民文化保存者有飯吃，或吸引年輕人投入產業，台北時裝週的舞台就是一個機會。（編輯：張芷瑄）1111014