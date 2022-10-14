老師沒教靠自學 設計師何庭安玩出字型新生命

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字型設計師何庭安屢獲國際大獎，近期為自己開設的酒吧進行商業識別設計，以中文字「松」做成簡潔的圖標，配置上緊貼松樹的造型，延伸到室內空間打造一致體驗。（何庭安提供）中央社記者吳家豪傳真 111年10月14日

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（中央社記者吳家豪台北14日電）2022台灣設計展正在高雄展出，其中，元宇宙主題展的主視覺由本土設計師何庭安及團隊共同操刀，探討虛擬世界想像。過去沒有學校教字型設計，何庭安靠自學屢獲國際大獎，為漢字帶來新生命。

何庭安的作品多次獲得iF設計獎、金蝶獎、金點獎等知名獎項肯定，目前主要從事品牌識別、商業展演等藝術指導；近期成為蘋果App Store Today「島嶼創作」專題介紹的4位台灣創作者之一，蘋果也特別邀請他與媒體分享創作心得。

「小學的時候跟同學去倒垃圾，看到垃圾桶上的資源回收標誌，裡面有4個白色箭頭往外，就好奇怎麼有工作是收錢去畫這個東西？」30多歲的何庭安原本在大學主修3D動畫，要訓練成動畫導演，意外接觸平面設計後「半路出家」，一頭栽進視覺設計。

自稱graphic designer（圖像設計師）的何庭安說，他的工作是為品牌、客戶或政府單位服務，操作各種標誌及客製化LOGO。

他認為，「字型是最有力的武器」，英文字體設計已經行之有年，不過中文字體直到最近幾年才開始有人製作，出發點通常是電腦系統內建中文字體久了不夠用，或想把某些書寫筆畫很優美的英文字體轉換成中文。

何庭安說，最近幾年也有不少傳統產業的下一代接班，想開拓市場，這時候就需要「換髮型」設計新的包裝形象，有些外商來到台灣也需要改用更適合華文地區的商業標誌。

為了隨時捕捉靈感，何庭安會在手機上使用線上白板協作工具Miro，透過其中的心智圖功能延伸思緒，思考文字的動態。剛開始用Miro是想取代實體白板，但居家辦公一陣子後發現，原本在筆記本上畫圖記錄想法的方式，久了之後很難整理，需要拍照存擋，透過Miro反而可以更有效率記錄和發想創意。

雖然何庭安也使用照片編輯器VSCO和生產力工具Notion等App，但他坦言，畫圖在紙上的感覺還是「很帥」，希望保留在自己身上。

在台灣設計展的元宇宙主題展中，何庭安與團隊定調「元宇宙是擁有許多可能性的虛擬世界」的展覽概念，希望呼應元宇宙是充滿文化與人味的主題，因此選用暖色調貫穿主視覺與展覽的調性。

何庭安和團隊期待元宇宙的長相不再只有生冷數位與科技感的面貌，可以是一個富有人文感、且與現實世界共存共榮的虛擬世界，一個自由不被定義的型態。

另一個案例是何庭安近期開設的酒吧Bar Pine識別設計，團隊使用Miro進行一連串關鍵字的創意發想，包含如何緊貼品牌願景、如何呼應品牌個性等，也避免從英文Pine（松）的筆畫去發想風格，而是將中文「松」單獨一字做成簡潔的圖標，配置上緊貼松樹的造型。

何庭安說，自己的成就感來自「解決問題」，包含一點為藝術創作和文化發聲。「企業體驗可以塑造，品牌理念和公司願景都可以用說的說出來；但很多說不出來的，就要透過視覺、材質、顏色或包裝去呈現。」

很難想像，何庭安的靈感來源之一竟是科幻小說。在他眼中，科幻小說或漫畫是把無法實現的幻想用科學去包裝實現。採訪當天他才剛看完「鏈鋸人」，直呼很好看，「當代很多設計師都有焦慮，其實都不如科幻小說來得荒謬。」

何庭安有感而發指出，文明的進展不外乎藝術與科技這兩件事，藝術是追求的事物，科技作為輔助。因為科技到位，現在人類生存條件不再嚴苛，反倒開始追求歸屬感、成就感和自我實現。

他強調，「善用現在新的工具，想像那些發明者沒有想過的應用，這是設計師可以做的事情，應該想辦法衝擊現在的價值觀。」（編輯：張良知）1111014