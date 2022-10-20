維尼奧夫斯基小提琴大賽評審標準 尊重傳統有想像力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜波茲南20日電）波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽桂冠得主即將在波蘭時間21日揭曉，評審團主席法國小提琴家杜梅代表評審團表示，評選標準之一就是「下次還會想要再聽到的演奏」，也要尊重傳統、充滿想像力。

第16屆波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽（International Henryk Wieniawski Violin Competition）此刻正在波蘭波茲南舉行，最後一輪的最後2名參賽者日本的前田妃奈（Hina Maeda）與中國的翁卿翥（Qingzhu Weng）將在波蘭時間20日晚間比完最後一輪，比賽賽程全部結束。

維尼奧夫斯基國際小提琴大賽以波蘭作曲家、小提琴家亨里克．維尼奧夫斯基（Henryk Wieniawski）為名，從1935年開始舉行，希望鼓勵年輕世代音樂家站上世界樂壇，大賽每5年舉辦一次。

維尼奧夫斯基國際小提琴大賽評審團由該屆評審團主席負責籌組，今年主席奧古斯丁．杜梅（Augustin Dumay）表示，所有的評委都由他挑選，除了小提琴權威之外，還包括作曲家、導演、中提琴家及大提琴家等等，「我們不希望這只是一個『小提琴老師』的大賽。」

杜梅表示，一個有來自不同領域的音樂家組成的評審團是相當重要的，「我們都知道，全球許多鋼琴大賽不只是『鋼琴家』的大賽，而是『鋼琴老師』的大賽，大家如果只看師承，這是非常黑箱危險的。」

杜梅表示，「我們希望這個評審團，其實就代表了大部分來聽音樂會觀眾的類型。」

對於評分分數的標準，不少評審都表示，會給自己「希望再聽到的演奏」高分，這些就已包括演奏者的個性、才華、準確性、風格掌握的細膩度等等。

評審團之一匈牙利小提琴家巴拿巴．凱萊門（Barnabas Kelemen）表示，這個大賽每一輪結束後，他們會給大會分數，「我們不需要自己平均同一名演奏者的兩首曲目分數，我們就是對每首曲目給分，算分數的人最後告訴我們大家結果。」

凱萊門說，每一個參賽者都會看見自己演奏曲目的分數高低，「這可以刺激參賽者對曲目的反思，我覺得這是很珍貴的不同。」

大會規章表示，當評審團有學生參賽，評審不能為他們評分，杜梅不諱言6名最後決賽者，「有一名是我不能評分的。大賽規定很清楚，相隔兩年才能為曾經教過的學生投票，而我也公開透明，沒有權投票。」

杜梅表示，這次大賽指定曲加入了莫札特的「協奏交響曲」，這首曲目不只表現參賽者的水準，也看見他們的合奏能力，「在音樂中『對話』是相當重要的，我們也希望看到參賽者能與其他音樂家一起做音樂的能力。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年總決賽角逐維尼奧夫斯基國際小提琴大賽桂冠殊榮的，還有來自美國的張漢娜（Hana Chang）、南韓的趙絃真（Jane Hyeonjin Cho）、哈薩克的梅洛爾特．卡梅諾娃（Meruert Karmenova）、南韓的柳多玧（Dayoon You）。

杜梅表示，他希望的第一名必須同時對傳統尊重，也要有想像力。杜梅說「詮釋」是一個演進的歷程，「永遠都需要新的眼光」。（編輯：張雅淨）1111020