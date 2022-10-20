打狗鳳邑文學獎 新手作家得獎多、台語新詩精緻化

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2022打狗鳳邑文學獎20日在高雄承風青鳥書店舉辦頒獎典禮，高雄市長陳其邁（前右5）出席頒獎祝賀，並與獲獎者及現場來賓等人合影留念。中央社記者曾以寧攝 111年10月20日

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）2022打狗鳳邑文學獎今天舉行頒獎典禮，評審團代表巴代說，今年有不少新手作家得獎，且可以觀察到台語新詩創作逐漸脫離故事性、生活化、白描式寫作，朝向精緻化發展。

2022打狗鳳邑文學獎今天在高雄承風青鳥書店舉行頒獎典禮，市長陳其邁出席頒獎，並現場與新詩高雄獎得主莊雅雯一同朗誦作品「樹底下的蚯蚓夢見地球」；詩作不含段落，僅短短13行，以蚯蚓之小對比地球之大，講述環保議題，打破過去對首獎作品印象，舉重若輕，令人省思。

評審團代表卑南族小說家巴代說，今年可以觀察到有不少來自海外的作品，展現打狗鳳邑文學獎國際性與包容性；且今年有不少新手作家得獎，表示有很多人想投入創作，對評審來說是種刺激，也讓人覺得文學發展「很有希望」。

巴代也指出，台語新詩創作在這次投稿作品中，逐漸脫離過去故事性、生活化、白描式的寫作，朝精緻、專業化發展，評審團樂於見到台語文學像華語白話文發展過程一樣，能從口語走向書面化的細緻。

陳其邁致詞表示，文學是城市的靈魂，從短短幾句雋永文字中可以看到高雄的變遷，從前生、今世到未來的想像，記錄一草一木、地理的變遷、城市的發展和共同的感情，這就是文學迷人的地方，非常感謝評審從680多件作品中，挑選有高雄城市精神的作品，也感謝創作者記錄城市精神、描寫人性關懷。

高雄市政府文化局發布新聞訊息指出，今年收件數近700件，參加者從15歲到80歲，涵蓋各年齡層，且有中國、香港、馬來西亞、新加坡等國來稿參賽，作品質量兼具，題材豐富且多有新意，回應土地或社會變化遷移，顯示文學溝通外界的強大力量，且今年最年輕得獎者僅18歲，創歷年紀錄，顯見文學創作年輕化趨勢。

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評審團指出，今年小說組如奇花異果各具姿態，海外作品展現異國人文，台灣作品則呈現個人及社會多元面向，且有多作與租屋相關，傳遞年輕世代居住困境、形成新時代語彙風格；散文組展現作者人生故事與覺知，情感強大且觸動人心，題材仍以家族親情為大宗，女性意識、同志情慾和職人故事各自精采。

新詩組投稿件數居冠，題材風格豐富多樣，切入角度各具特色，從個體出發的愛情或悼念，到跨越國際的社會議題，展現奇想與現實交融；台語新詩組質和量皆有提升，多篇作品書寫與高雄相關的歷史事件、人物、物產和風景，深具在地性。（編輯：陳仁華）1111020