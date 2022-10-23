高美館攜手日本設計大師皆川明 展永續再生新時尚

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）高美館與日本當代設計大師皆川明及創立的品牌minä perhonen合作推出「minä perhonen /皆川明 つづく」昨天在高美館開展，今天舉行跨域講座，從不同角度探討設計與品牌核心理念。

「minä perhonen /皆川明 つづく」展覽，是繼2019年在東京都現代美術館舉辦首展、巡迴日本兵庫縣立美術館、福岡市美術館及青森縣立美術館後，首次於海外推出品牌大型特展，展出經典布料、時裝、家飾等設計模型外，還有設計師的插畫手稿、設計原稿、錄像以及文獻檔案等近950件展品。

在國際時尚圈有著獨特地位的皆川明在1995年成立「mina」，為知名設計師品牌minä perhonen的前身，懷抱著「打造至少延續百年的品牌」的想法，以不追隨流行、可長年穿著並具普世價值的「特別的日常服」，持續創造獨特風格，受到日本與世界各地好評。

高雄市立美術館新聞稿指出，與minä perhonen共同呈現「minä perhonen /皆川明 つづく」大展，以「つづく」（音：TSUZUKU）作為展覽命題，有著「延續」之意，除了是品牌在時間軸的延續性，也代表連結、連續、攜手、循環等人事物所共同產生的連結及能量。

展覽以不同子題來呈現設計脈絡，「實」展示品牌代表性設計起源至變成布料的過程；「森」展示品牌創始至今的180多件服裝，感受不被流行侷限的通用性設計；「芽」展示品牌設計師在日常所見及旅行風景中繪製的布料設計手稿；在「風」裡可透過當代錄像藝術家藤井光作品一窺品牌服飾在人們日常生活中呈現的風貌。

「根」著眼皆川明個人創作，完整呈現出他為報紙連載所繪製的插畫，細膩點和線與織品設計表現手法十分不同；「種」以詳盡文獻檔案介紹設計思維、設計原型及靈感來源等品牌製物哲學與創作想法；「土」聚焦服裝與擁有者關係，展出持有者的愛用服裝和人們與衣服間的故事；「空」則是以年表形式呈現品牌的歷史軌跡。

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皆川明說，日本、台灣對彼此生活與文化懷抱著敬意以及共鳴，期盼藉展覽，帶台灣民眾回顧日常生活中「從物件裡感受到的喜悅和記憶」，體會設計的社會價值和意義，並因而對未來持續抱有希望和期待；也感受職人對工作的喜悅和由此而生的創造力，進而看見品牌使用者在這些產品中所獲得的幸福感。

高美館指出，今天下午2時將舉辦「皆樣必修－從つづく開始」跨域講座，由高美館館長李玉玲與皆川明2人與談，從特展出發，以不同角度探討設計與品牌核心理念；展覽則自昨天起至明年2月19日於高美館展出。（編輯：黃世雅）1111023