威尼斯得獎作「無法離開的人」 TCCF展會亮相

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以綠島白色恐怖時期為背景的虛擬實境電影「無法離開的人」（The Man Who Couldn't Leave），透過VR科技引領觀眾深入多名政治受難者的生命經歷，將在2022 TCCF創意內容大會「未來內容展」展出。（行者影像文化有限公司、邊境映象藝文有限公司提供）中央社記者王寶兒傳真 111年11月3日

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（中央社記者王寶兒台北3日電）以綠島白色恐怖時期為背景的虛擬實境電影「無法離開的人」，今年奪下威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎，將在文策院主辦的2022 TCCF創意內容大會「未來內容展」展出。

「無法離開的人」由國家人權博物館委託導演陳芯宜執導，運用沉浸式虛擬實境（VR）科技，讓觀眾能深入多名政治受難者的生命經歷。

陳芯宜今天接受中央社訪問表示，很高興此次能在展示前瞻未來內容的TCCF創意內容大會展出，展間布置特別以電影美術質感打造，在觀眾體驗電影過程，會透過燈光、暗門等設計，讓白色恐怖文件於牆壁上一一出現，電影體驗後提供給觀眾閱讀。

展會日前開放大眾預約體驗「無法離開的人」，一開放報名便立即額滿。陳芯宜預告，明年2月將有更大型的展覽計畫，除電影外也將同步展出白色恐怖相關文件，希望透過更大規模的展示，讓大家看見背後的歷史。

2022 TCCF創意內容大會「未來內容展」今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結延展實境（XR）、互動投影、非同質化代幣（NFT）等19項國內外沉浸式作品，並舉辦近40場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。

本次參展作品除「無法離開的人」外，還有動畫導演王登鈺入圍今年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的VR作品「紅尾巴」、中華奧會百週年紀念NFT「眾人之光」（中華隊團結勇恆版），以及透過VR技術讓人能一窺巴黎聖母院建造過程的作品「永恆聖母院」等。

其中，中華奧會百週年紀念NFT「眾人之光」（中華隊團結勇恆版）是由文策院的IP內容實驗室與藝術家發起的作品，集結文姿云、湯智鈞、林欣蓉等9名國手，運用容積擷取技術，將運動員一瞬間的動作化為動態3D模型，如虛擬科技版本的「球員卡」。

2022 TCCF創意內容大會「未來內容展」今天開幕，包含文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁等人皆共襄盛舉。

彭俊亨致詞表示，台灣在科技實力及文化內容能量都具有國際優勢，未來內容極有機會成為台灣在國際市場搶占先機的產業；文策院也將持續透過各項策進機制與支持方案，協助台灣未來內容的發展。

2022 TCCF創意內容大會「未來內容展」即日起在松山文創園區2號及3號倉庫展出至13日。（編輯：張雅淨）1111103