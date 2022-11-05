蔣勳師生聯展 見證40年來時光遷移

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藝術家董承濂過去在東海大學美術系主修複合媒體、副修西畫，今年以「花時間」為靈感，5日起在「四十年來」聯展中展出「花時」、「花間」、「花花」及「時間」等創作。中央社記者王寶兒攝 111年11月5日

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（中央社記者王寶兒台北5日電）藝術家、作家蔣勳於1983年創立東海大學美術系，近40年過去，他與首屆學生曾永玲、第10屆學生董承濂共同推出「四十年來」展覽，同以創作見證時光，今天起開展。

「四十年來」展覽今天下午於台北谷公館開幕。谷公館畫廊負責人谷浩宇向中央社記者表示，蔣勳在近40年來除發展個人藝術，教育學生過程中也展現態度，「這態度是讓每個人的愛好自由發展，而非侷限，像是曾永玲、董承濂都是從事金工創作。」

蔣勳透過展覽專文表示，因為年齡，近幾年，可以體會王維「萬事不關心」的心境。不看電視報紙，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年，連美術館、畫廊、劇院、音樂廳也少涉足。提及曾永玲、董承濂的情誼，他認為「生命的緣分，有長有短，有深有淺。」即使姓名改換，還能相認，緣分如此。

蔣勳此次展出逾20幅以上文人書畫作品，有以詩詞命名的「坐看雲起」、「山隨平野」、「綠螘新醅酒」、「鶯啼如有淚」等山水畫，也描繪貓的身軀、花的姿態，或記錄不同片刻的題字。

曾永玲展出金工創作「20cc的快樂」外，當年於東海大學美術系主修複合媒體，副修西畫的董承濂，以「花時間」為靈感，展出「花時」、「花間」、「花花」及「時間」作品。他說，畢業30年後，他的人生花了許多時間在藝術創作上，「想到這裡，我在想為何大家都說『花時間』，花是植物，時間是抽象的，我漸漸就思考起花與時間的關係。」

董承濂表示，時間在物理學上有其相對性，而在東西慢慢由熱變冷時，才會看見時間的走向。生命在世就是要去做些將冷變熱、平凡變特別的事情，藝術創作是其一，而花也是如此，花耗費許多能量創造美麗，「我覺得它就是在對抗世界，創造獨特的美麗。」

其中，「花花」及「時間」就分別透過解構薩克斯風樂器及老舊時鐘，再重新拼湊其元素成新作，探討時間變化。

「四十年來」聯展今天起於台北谷公館展出至2023年2月5日。（編輯：陳政偉）1111105