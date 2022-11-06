台南藝術進區到佳里 紙風車劇團演出爆人潮

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市「藝術進區」活動今天下午在佳里區體育公園，安排紙風車劇團演出經典戲碼「武松愛老虎」，吸引大批民眾湧入觀賞，開場由10隻真人比例的萌虎蹦蹦跳跳進場，小朋友陣陣驚呼。

台南市長黃偉哲在市府文化局長葉澤山等人陪同下前往與民眾一起看戲，短暫致詞感謝各贊助單位的幫助後便交由劇團人員開場，10隻真人比例萌虎進場時，引來小朋友陣陣驚呼，觀眾隨即沉浸在現場表演中。

台南市政府文化局提供資料指出，「武松愛老虎」是紙風車劇團最受歡迎的兒童劇之一，至今累積觀眾超過200萬人次，劇情描述在景陽崗上的猛虎，讓村民人心惶惶，但上山打虎的武氏三兄弟，卻在追逐間發現巨大的老虎，不過是隻擅長特技、與人為善的萌虎，武氏三兄弟因此決定領著萌虎下山，與村民解釋，人人喊打的猛虎，最終搖身一變，成為人見人愛的萌虎。

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文化局指出，「武松愛老虎」改編自小說「水滸傳」中的「武松打虎」，但劇情顛覆傳統，變成結合傳統美學、動物保育觀念的新興現代童話，在精美捲動的布景前，萌虎追著武氏三兄弟，宛如置身布袋戲經典的「走過千山萬水」橋段。

文化局強調，全劇最後在童話故事式歡喜大結局中，劇團也向台下觀眾再次宣導動物保育的重要，讓整齣劇在藝術美學外，更添寓教於樂的意義。（編輯：陳仁華）1111106