基隆諸聖教堂遺址暫停開放參觀 整備解說中心工程

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市文化局為辦理「和平島B考古遺址」解說中心工程，已暫停開放諸聖教堂考古遺址現場參觀，並啟動落柱坑位試掘及工程整備作業，目前僅受理有限場次預約參觀。

基隆文化局長陳靜萍今天透過新聞稿表示，和平島諸聖教堂考古遺址（和平島B考古遺址）自2011年由專家學者開始發掘，2019年由市府執行「大基隆歷史場景再現整合計畫」進行大規模研究，考古發掘過程於現場發現西元1626年興建的西班牙諸聖修道院遺構和多時期文化層及文物，考古成績豐碩。

陳靜萍說，為加強保護遺址本體及推廣考古成果，並讓民眾了解在地歷史及考古知識，文化局獲文化部核定「和平島B考古遺址」解說中心工程，將建立基隆首座考古教育基地與和平島地區文化觀光地標，預計明年開始興建，2025年完工。

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文化局文化資產科長郭麗雅指出，解說中心以不傷及基地及落柱最少工法設計，落柱位置則委託國立清華大學人類學研究所試掘，試掘結果供施工單位後續參考，清大已於10月開始試掘作業，試掘完畢後將由施工單位接手工程。

郭麗雅說，試掘工作正緊鑼密鼓進行，諸聖教堂考古遺址除基隆市文化局特定活動外，改為每月受理4場政府機關或學校預約導覽，每月受理1場社福機構、里鄰團體或社區組織預約導覽，10人以上便可預約，每場參觀上限為30人，並配合開工期程，於開工後完全停止開放。（編輯：張雅淨）1111107