郝明義輪椅卡台階求助遭拒 兩廳院致歉允檢討

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）大塊文化董事長郝明義8日晚間赴國家兩廳院演奏廳聆聽音樂會，表示因輪椅卡在台階處進退兩難，現場人員拒絕協助。兩廳院今天表示「深感抱歉」，將成立專案小組檢討，避免類似情況再發生。

前國策顧問、大塊文化董事長郝明義今天在臉書上表示，8日晚間他和友人前往國家兩廳院演奏廳欣賞韓國鋼琴家白建宇與愛瑪仕四重奏的表演，由於幾天前訂位時輪椅席客滿，所以訂了第一排2個座位，但由於從入口到第一排位置有兩層階梯，表演開始前，郝明義由朋友協助他將輪椅倒退下梯抵達位置觀賞節目。

不過音樂會結束準備離場，輪椅要上階梯卻很困難，郝明義說，他3度要求服務人員協助都遭拒絕，朋友弄半天加上鄰座觀眾幫忙，也都上不去，期間工作人員還表示「我們有規定不能幫輪椅客人。如果摔倒，我們負不起責任」，令郝明義無語。最後郝明義還是在朋友奮力下，成功將輪椅推上階梯離開。

郝明義在臉書表示，他會寫信給兩廳院，請教他們給服務人員的SOP到底是什麼？有沒有更合理的SOP？希望在新的SOP出來之前，兩廳院服務人員是否可以對身障人士存有同理心，以及可以變通應急之道。

對此，兩廳院回應表示，兩廳院的演奏廳共17排，座位數達354席，其中4席為輪椅席次；輪椅席次位於第10排且最靠近散場出口處，是安全逃生的最高考量。

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兩廳院表示，8日晚間郝明義入場時，演奏廳服務人員在第一時間依照作業原則建議他與陪同者至輪椅席觀賞演出，郝明義表達欲前往購買票券上的座位，服務人員予以尊重，並提醒輪椅至第一排座位途中有階梯存在，不易移動。

兩廳院表示，對於這次兩廳院服務人員未能回應郝明義的需求並予以協助表達歉意，兩廳院亦將以此為例進行內部溝通與討論，並成立專案小組，以更完善的服務設計流程來面對所有觀眾，並期許每名來到兩廳院欣賞演出的觀眾都能獲得最美好的體驗，滿足且平安的離場。（編輯：陳政偉）1111109