明華園攜新生代翻新26年老戲 呼應戰亂時局

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明華園戲劇總團翻新26年未演出的經典作品「燕雲十六州」，12月將在國家戲劇院演出3場次。明華園當家台柱孫翠鳳（前）14日在記者會演出精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 111年11月14日

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（中央社記者王寶兒台北14日電）小國夾在兩國強權求生存，並面對戰爭可能時時逼近，聽來如呼應世界局勢的情節，26年前就存在於明華園總團劇作「燕雲十六州」，12月將由台柱孫翠鳳攜手新生代重新搬演。

「燕雲十六州」由明華園總團首席編導陳勝國編寫，他從中國古代後周、北遼搶奪燕雲十六州的史料出發，除描繪戰亂下的百姓，也刻劃當權者的心思。

明華園總團今天舉辦「燕雲十六州」宣告記者會，由26年前出演「耶律青龍」一角的孫翠鳳率領新生代演員們亮相，孫翠鳳笑說，還好自己身材沒有「走精」，當年服裝還穿得下。

孫翠鳳表示，去年重新搬演老戲「韓湘子」時，沒想到引起更大迴響、觀眾感觸更深，演員經歷不斷展演，能反覆反芻、吸收戲劇養分，過去演出錄影帶中，她看到自己精力充沛，速度飛快，此次她則將調整表演節奏，著重呈現角色的內心世界，「面對兩國征戰，我的角色要如何運用智慧，讓百姓們傷害降到最低？」

此次新生代演員包含陳昭賢、陳昭婷、陳子豪、晨翎、王婕菱、李郁真、吳米娜等加入。孫翠鳳說，對新生代演員而言，這就是一齣新戲，而新生代加入也同樣認真，還會看當年錄影帶「指導」她的動作，除新生代演員外，音樂上也重新編排，尤其充滿各種民族而異國風情濃厚的遼國，將格外豐富。

製作人陳昭賢表示，老戲翻新不容易，「燕雲十六州」是他們翻閱過上百齣過往戲作重新推出的，描寫小小土地主權裡的百姓，不論是有錢人或平民人家，每人都有不一樣的心思和考量，「我想很適合呈現給我們。」

明華園總團長陳勝福表示，26年前搬演「燕雲十六州」，被觀眾認為歌仔戲結合音樂劇形式太過前衛，「打破人家對明華園的印象，過去大家認為我們唱得比較少，後來演了就開啟海峽兩岸傳統戲曲的交流整整20、30年。」

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，好戲不應只是在那時那刻演完就算了，歷史會重演，而戲劇總能不斷提醒人們回看發生甚麼事情，「燕雲十六州」很有趣的就是反映此時此刻。

明華園總團「燕雲十六州」將在12月17日至18日於台北國家戲劇院演出。（編輯：張雅淨）1111114

明華園首席編導陳勝國作品「燕雲十六州」經典翻新，將於12月在國家戲劇院演出3場次。主要演員14日下午出席記者會，現場演出精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 111年11月14日

明華園戲劇總團「燕雲十六州」宣告記者會14日下午舉行，演員陳昭賢（左）與陳昭婷（右）演出精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 111年11月14日

明華園戲劇總團經典作品「燕雲十六州」翻新，發揮新世代創意，賦予老戲碼新靈魂，將於12月在國家戲劇院演出3場次。演出團隊14日在記者會帶來精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 111年11月14日