台日友好交流 國父紀念館首拜訪橫濱中華學院

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北22日電）增進台日友好交流，國父紀念館館長王蘭生昨天率展覽組組長楊得聖與研究典藏組研究員鍾文博一行訪問日本橫濱中華學院，這是國父紀念館首度訪問橫濱中華學院。

王蘭生在國父紀念館今天發布的新聞稿中表示，今年是國父紀念館建館50週年，也是橫濱中華學院建校125週年，相互輝映之餘，「遙想孫中山先生推翻滿清的革命志業，以及為建立民國所付出的犧牲，值得我們後人尊敬」。

王蘭生一行人受到橫濱中華學院理事長羅鴻健、副理事長関廣佳、校長杜文劍熱忱接待，並由教務主任錢婉瑜簡報校務，雙方進行座談交流並參觀新落成教學大樓。

日本橫濱中華學院又稱「國父紀念校」，是1897年國父革命旅經橫濱時，為培養華僑子弟所倡導成立的日本第一所華僑學校。橫濱中華學院除了深具歷史意義之外，也與台灣教育體系、行政院僑務委員會以及台灣駐日代表處關係密切。

橫濱是國父廣州首義失敗後流亡海外的第一站，自1895年11月起至1918年6月止，孫中山先後抵達橫濱16次，且居住達8年之久，在此成立了第一個興中會分會，並創辦了第一所華人學校橫濱中華學院，為民族獨立與民主革命做出極大貢獻，橫濱可說是孫中山最重要的革命基地之一。

國父紀念館於2021年3月日本橫濱中華學院新校舍落成啟用典禮時，特別致贈一幅館藏國父「天下為公」珍貴墨寶複製件，以示台日友好交流與劃時代意義。

王蘭生說，國父在推動革命期間，從中國遠赴日本、美國和南洋星馬等地，調度人力、奔波演講並籌措經費物資，莫不憂國憂民，全力以赴，精神令人感佩。

王蘭生也期許能有更多交流機會，將國父紀念館珍貴典藏品和學術活動，移師到橫濱中華學院展覽和舉辦，增進台日兩地的交流與實質合作。（編輯：張雅淨）1111122