史博館邀實習生策展 線上展邀雲端賞蝶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北27日電）實習生也可以擔當要角，現閉館整修的史博館，繼「夏日CHILL哪裡」線上展後，再度邀請暑期實習生參與策劃線上展覽「蝶來福至—館藏蝴蝶紋樣精選展」，別具意義。

國立歷史博物館發布新聞稿表示，「蝶來福至—館藏蝴蝶紋樣精選展」此次由輔仁大學博物館學研究所林佼穎、國立台灣師範大學藝術史研究所鄭欣恬的2名實習生共同規劃，選集33件與蝴蝶相關館藏。

蝴蝶不僅外型美麗，在不同文化中也具有多重寓意。史博館表示，此次線上展以「蝴蝶」的傳統文化寓意為出發點，希望讓觀眾認識史博館多樣藏品，欣賞器物、織品和純藝術創作。

史博館現閉館整修，目前行政辦公室現址位於台北市中正區徐州路，史博館館長梁永斐於24日也拜訪台北市立成功高中校長孫明峯，並與該校「蝴蝶宮．昆蟲博物館」負責教師陳妍伶，討論雙方如何進一步合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

梁永斐透過新聞稿表示，史博館邀請實習生參與策展，是呼應史博館核心價值「連結」及「參與」，除此之外也要走出去與社區互動，連結在地的人文內涵及特色。「蝴蝶宮．昆蟲科學博物館」是台灣規模最大的昆蟲博物館，擁有4萬餘件蝴蝶與昆蟲的標本，期盼透過「館館合作」，將展現蝴蝶自然生態美學。

「蝶來福至—館藏蝴蝶紋樣精選展」即日起於網站（https://cloudgallery.nmh.gov.tw/exhib/6/srrjd7n6tc8s5wpj）登場。（編輯：陳政偉）1111127