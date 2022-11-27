北市國重現「黃河」、「白蛇傳」 從經典展新意

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）以當代演奏詮釋經典更多新意，台北市立國樂團「流轉千年」音樂會，將演出問世逾40年的「黃河」鋼琴協奏曲，以及超過30年的「白蛇傳」笛子協奏曲，為樂迷重現這2首動人的國樂經典。

北市國首席指揮張宇安今天接受中央社專訪時表示，「黃河」鋼琴協奏曲與「白蛇傳」笛子協奏曲，都是20世紀國樂團演奏形式發展下的重要創作，至今聽來或氣勢磅礡，或柔情似水，都牽動靈魂、歷久彌新。

張宇安表示，「黃河」鋼琴協奏曲原本是由交響樂團演出，這次改編成國樂編制，邀請鋼琴家盧易之擔綱；「白蛇傳」笛子協奏曲也是笛藝經典曲目，他學生時代還表演過，這次邀請笛子演奏家侯廣宇挑梁，希望喚起國樂迷對於經典的美好記憶。

其中「白蛇傳」作曲家羅偉倫、編曲家鄭濟民，運用了浙江婺劇以及江南曲調為動機，創作了這部經典笛子協奏作品。全曲透過笛子的各種情感華彩與樂團交織、對立或唱和，表達這段惆悵低迴的人仙姻緣。受邀擔任獨奏的侯廣宇，曾任中國廣播民族樂團笛子演奏家、南藝大國樂系專任客座教授，風格融百家之長並擅長京劇唱腔的演奏法，經驗豐富，風格細膩、張力十足。

冼星海可說是近代史上最傑出的音樂家之一，他短暫的一生累積了數百首作品，其中以1939年「黃河大合唱」最為膾炙人口。「黃河」鋼琴協奏曲則是1968到1969年間，由殷承宗、儲望華等改編自「黃河大合唱」所創作的協奏曲，於1970年首演。

擔任「黃河」協奏曲鋼琴獨奏的盧易之，目前是北藝大專任助理教授，演奏經驗豐富，曾獲金曲獎傳統暨藝術音樂類最佳演奏獎。

除經典曲目外，北市國也安排作曲家陳能濟以壯懷激烈風格所譜寫的「八千里路雲和月」，加入作曲家陳樹熙委託創作「歲樂足跡」，以客家歌謠與上海時期流行音樂出發，再以音符描繪台北夜景、跨年煙火，試圖以國樂書寫台北人的集體記憶。

接任首席指揮半年，張宇安表示這份工作充滿挑戰，他非常喜歡北市國的團員表現，未來他也會在曲目安排上讓團員有更多發揮機會。張宇安說，這場音樂會在經典曲目與當代聲響的對照之間，希望樂迷可以感受到音樂、情感、時間與生命的不息流轉。

台北市立國樂團「流轉千年」音樂會，將於12月3日在中山堂中正廳舉行。（編輯：屈享平）1111127