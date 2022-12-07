亞洲插畫藝術博覽會 多元創作點亮飯店空間

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2022亞洲插畫藝術博覽會呈現多元插畫藝術，透過飯店空間讓插畫當主角，例如1樓外與高雄市圖書總館間的草坪可見插畫家Abei（劉正堃）的人偶裝置「放空時光」（Lay Down And Take It Easy）。（亞洲插畫藝術博覽會提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月7日

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（中央社記者王寶兒台北7日電）插畫也能是主角，承億集團攜手台北插畫藝術節策展人顏寧志，將共創首屆亞洲插畫藝術博覽會，包含韓劇「雖然是精神病但沒關係」協力插畫家Jamsan、作品曾登「紐約時報」的川貝母都將參與。

2022亞洲插畫藝術博覽會（STAART Illustration Art Fair）由文創設計旅店品牌承億集團董事長戴俊郎以及顏寧志共同創建，預計連續舉辦3年。

顏寧志此次另外擔任亞洲插畫藝術博覽會藝術總監，他透過新聞稿表示，過去插畫藝術在台灣、甚至亞洲，都較缺乏完善學術系統支持，早期以報刊、插圖、繪本、漫畫等形式構建雛形，隨著文創產業興起，插畫藝術已有更豐富的創作形式與藝術高度，結合潮流、動漫、玩具藝術等，組成當代藝術新樣貌。

顏寧志舉例，近年大家熟悉的村上隆、奈良美智、草間彌生、安迪．沃荷（Andy Warhol）、KAWS等當代藝術家的插畫藝術作品，價格在拍賣市場上屢創新高，早已讓許多藝術收藏家留意插畫藝術的市場趨勢，並開始透過藝術博覽會、畫廊、校園聯展等管道熱切關注，尋找有潛力的插畫藝術作品。

隨著顏寧志策展的台北插畫藝術節邁入第5年，顏寧志認為，許多亞洲插畫藝術家的作品品質與藝術性早已具備收藏價值，極需能接軌國際與藏家的舞台來擴增大型展覽的參展經驗，同時希望透過亞洲插畫藝術博覽會，開啟插畫藝術購藏風氣。

2022亞洲插畫藝術博覽會邀請藝術家曲家瑞為展會顧問，將透過共7層樓飯店空間呈現多元插畫藝術，例如1樓外與高雄市圖書總館間的草坪可見插畫家Abei（劉正堃）的人偶裝置「放空時光」（Lay Down And Take It Easy）。

而14至16樓近40間客房內則展示約90名來自台灣、日本、韓國等地插畫藝術家作品，例如韓國插畫家Jamsan（蠶山）、金永俊，還有台灣插畫家川貝母、卡沃、消極男子、陳普等人作品。

戴俊郎表示，集團在極短時間內整合資源，希望為民眾帶來一站式飯店藝術博覽會的觀展體驗，也希望以行動體現對亞洲插畫藝術生態系的支持。

2022亞洲插畫藝術博覽會將在22日至25日於高雄承億酒店TAI Urban Resort登場。（編輯：張雅淨）1111207