達文西光影藝術特展登台北 亞洲首站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北13日電）藝術家李奧納多．達文西以「蒙娜麗莎的微笑」及「最後的晚餐」等作品流芳百世，「走進大師的腦內：李奧納多．達文西－光影體驗展」選台灣為亞洲首站，透過科技讓達文西現身與觀眾對話。

「走進大師的腦內：李奧納多．達文西－光影體驗展」由澳洲主辦方MAJOR SEVEN、台灣策展團隊「為美學」、義大利授權團隊Contemporanea Progetti 合作監製。Contemporanea Progetti透過新聞稿表示，非常自豪能夠從佛羅倫斯到台北這樣遙遠而燦爛的城市，透過展覽展示人類全才達文西。

展覽目前已於義大利米蘭、加拿大溫哥華、南韓首爾等城市展出。為美學表示，這次共規劃6個展區，帶領觀眾透過多媒體呈現方式認識達文西，展間將達文西的畫作以大螢幕投影呈現，近距離解析達文西在各領域的偉大成就，其中包括達文西在藝術、科學的作品與各項重要發明。

另外，展覽也將達文西傳世名作「最後的晚餐」以巨型9米長環狀數位動態展示，讓觀眾得以走入達文西的經典畫作之中。

「走進大師的腦內：李奧納多．達文西－光影體驗展」即日起於双融域展出至2023年1月29日。（編輯：戴光育）1111213