雲門舞集將現身文總WE ARE 陪觀眾除夕守歲

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中華文化總會將於除夕夜推出特別節目「WE ARE 我們的除夕夜」，華語社會第一個當代舞團雲門舞集也將加入演出。（雲門基金會提供、劉振祥攝影）中央社記者王寶兒傳真 111年12月29日

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（中央社記者王寶兒台北29日電）文總將於除夕夜推出特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，除有樂團美秀集團、告五人等音樂團隊外，文總今天宣布，雲門舞集也將加入演出陣容。

中華文化總會目前宣布的「WE ARE我們的除夕夜」卡司，包含美秀集團、大支、MC耀宗、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、旮亙樂團、灣聲樂團、告五人、AKB48 Team TP、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人等。

文總今天發布新聞稿表示，華語社會第一個當代舞團雲門舞集也將加入演出，另外有FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場還有由藝人瑞莎所創立的瑞星韻律體操，也將以盛大、豐富的跨界合作演出。

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此外，以傳統音樂為主軸，融入流行、爵士、拉丁等多元曲風的异境樂團，則將攜手擅長將電子音樂融入本土音樂文化的台灣Finger Drumming代表人物PUZZLEMAN、汲取西方重低音舞曲為基底並創造獨樹一格的電子音樂製作人Sonia Calico，和阿根廷鋼琴家明馬丁，帶來曲風多元的音樂。

「WE ARE我們的除夕夜」將於2023年1月21日晚上8時播出，播出頻道涵蓋無線及有線電視、網路與OTT平台。（編輯：張芷瑄）1111229