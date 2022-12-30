蔡榮根城南舊事 見證金門滄海桑田

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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）67歲的金門結構土木技師蔡榮根兒時金城鎮住家附近是一片汪洋大海，後來填海造陸，現為體育場館。蔡榮根說，沒想到半甲子的歲月，就見證滄海桑田的變化。

蔡榮根的文學處女作「狼煙未燼」去年11月上架以來，佳評如潮，許多人得知這本波瀾壯闊史詩般的著作，竟是出自「拿摃槌」的工程師之手，都驚為天人。

書中「我的城南舊事」篇章，蔡榮根對童年老家的描繪格外引人入勝。蔡榮根告訴中央社記者，兒時住金城鎮南門仔尾，從許氏宗祠大埕到當時租屋處「建威第」，緊鄰海邊，當時舖上一條條的青石塊，底下是通往後浦港的溝渠。他說，「沒想到不到半甲子，就親眼目睹滄海桑田的變化」。

蔡榮根說，小時候每逢農曆9月，在九降風助威下，海平面驟然高漲，淹沒南門尾一帶低窪地。而根據縣志，未淤塞前的後浦港就位於當今縣立體育館到海濱公園一帶。而這帶現有的建築物，幾乎都是蔡榮根規劃。他說，由於金門地質是剛硬的花崗岩，一般建築無須打樁，體育館是金門少數打設深基樁的建物。

「城南舊事」引發不少讀者思古幽情，甚至組成「狼煙走讀團」來金旅遊，聆聽蔡榮根現場導讀，蔡榮根樂於與讀者分享金門的前世今生，也期盼有機會能發展成另類的在地遊程。

1955年在金門出生的蔡榮根，成功大學土木系畢業後，1978到88在戰地政務時期的金門縣政府服務，31歲就當上建設科科長。1988年，他離開金門，到台灣深造並工作；1997年起，歷經台北市、中華民國結構技師公會全國聯合會理事長，長期關心公共工程品質及居住安全，並協助政府推動相關法案和災損調查。

談到「狼煙未燼」書寫動機，蔡榮根說，2015年中美貿易戰開打，他將這場貿易戰連結1633年鄭芝龍與荷蘭東印度公司武裝艦隊在金門料羅灣的決戰，撰寫「台海風雲百年歷史—從14世紀的一場貿易戰說起」 獲得35萬點閱人次，自此內心深處的「文青魂」甦醒，「一發不可收拾」。

蔡榮根接著以金門高中國文老師─前國桂系將領劉昉的戎馬生涯為主軸，探索民國史「真相」，書寫系列故事。由於不少篇幅提及知名作家白先勇父親白崇禧上將，白先勇得知後，肯定蔡榮根對歷史的關懷，謝謝他寫下劉昉將軍的故事，並表示願意推薦這本書。

因此，在「狼煙未燼」7刷的精裝限量紀念版，白先勇在封面推薦，讓蔡榮根倍受鼓舞。現在書已8刷。

蔡榮根說，白先勇經典名著「臺北人」，風靡不同世代的讀者，撰寫劉昉故事時，「臺北人」小說中人物不斷浮現腦海 ；他自認「狼煙未燼」能獲得廣大讀者認同，與熟讀白先勇的經典名著而收潛移默化之效，不無關係。（編輯：黃世雅）1111230