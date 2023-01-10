台北靈安社登錄北管保存者 傳承在地民俗文化

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台北靈安社創社至今堅守初衷，同時妥善保存社團歷史文物，更積極培育後進，將傳統表演藝術文化向下扎根，被登錄為無形文化資產傳統表演藝術「北管」的保存者。（台北靈安社提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年1月10日

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）繼被登錄為神將陣頭保存者、供奉的神像也被指定為古物後，大稻埕台北靈安社再被登錄為傳統表演藝術北管的保存者。文化局指出，後續將協助辦理保存維護計畫，傳承文化資產。

歷史可追溯回19世紀清朝年間的台北靈安社，因為是大稻埕最早成立的軒社之一，神將陣頭出陣儀式、配帶物件與藝員衣著等皆為典範，是形成民間風俗信仰活動不可或缺的要素，台北市文化局在民國100年已登錄為無形文化資產民俗「台北靈安社神將陣頭」的保存者。

去年底，靈安社再提報指定其供奉的霞海城隍老祖神像、西秦王爺神像以及文、武、謝、范4尊老祖神將為古物文資，並獲得同意。

靈安社同時向台北市無形文化資產審議會提請登錄為無形文化資產傳統表演藝術「北管」的保存者，指出靈安社創立至今已有逾150年悠久歷史，成立是為了霞海迎城隍的宗教迎神目的，成員以在地民眾為主，與地方社群緊密連結。

靈安社表示，百餘年來，北管技藝傳承曾中斷超過20年，但從99年開始重新恢復練習、訓練新血神將成員後，文化薪傳至今從未間斷，現在已經恢復遶境踩街，且能不靠外界支援就獨立完成扮仙戲演出。

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台北市無形文資會日前開會討論認為，靈安社創社至今堅守初衷，持續擔任台北霞海城隍廟迎城隍的暗訪及遶境壓軸駕前子弟軒社，同時妥善保存社團歷史文物，更積極培育後進，將傳統表演藝術文化向下扎根，因此同意登錄為文資及保存者。

台北市文化局昨天公告登錄後表示，從民俗、古物到傳統表演藝術，靈安社對於在地民俗宗教的文化脈絡保存相當完備，文化局後續將協助辦理保存維護計畫，一同努力讓傳統技藝永續流傳。（編輯：方沛清）1120110