日本設計師皆川明經典布料 現身台北展出

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日本設計師皆川明創立品牌minä perhonen，以重複圓圈圖樣tambourine最具代表性，配合高雄市立美術館個展登場，含tambourine在內共8匹品牌經典圖樣布料即日起在台北台新金控大樓展出，皆川明13日更現身親自解說tambourine意涵。中央社記者王寶兒攝 112年1月13日

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（中央社記者王寶兒台北13日電）日本設計師皆川明創立的品牌minä perhonen，以重複圓圈圖樣tambourine最具代表性，配合高美館個展登場，含tambourine在內的8匹品牌經典圖樣布料即日起於台北台新金控大樓展出。

高雄市立美術館於去年10月推出「minä perhonen／皆川明 つづく」展覽，如今展覽將於2月19日閉幕。高美館則再與台新銀行文化藝術基金會合作，規劃台北台新金控大樓展出「美好生活設計者—つづく經典串連」展覽，讓喜愛皆川明的民眾得以於南、北欣賞作品。

「美好生活設計者—つづく經典串連」展覽今天下午開幕，展覽呼應高美館展覽中的子題「實」，以代表性圖樣tambourine（鈴鼓）及由該圖樣延伸的7款設計圖樣為主。皆川明今天也現身親自解說tambourine的意涵。

皆川明說，tambourine以25個點構成，每個點的刺繡方式及模樣都不太一樣，「每個小點都像代表一個人，25個點成為1個圈，這些圈會形成地區、社會、國家甚至代表人的生活。」利用tambourine再創作，也延伸出展覽中的tarte、anemone等圖樣，若加上材質，tambourine帶來的變化能達4000多種。

tambourine為minä perhonen最受到歡迎的代表性圖樣，從2000年發表圖樣至今，已開發超過600種延伸的布料款式，至2022年9月已生產約125公里長的織品；由25個點所組成的圓形，在草稿雛型上就是由繡線交織而成的圓，除象徵社會的串連外，也象徵皆川明透過品牌想傳遞的「生活永續與循環」精神。

皆川明期盼，設計運用於服裝不只是讓它有機能或美感，也能化為人的一種回憶，「讓它不容易被丟棄，並陪伴人生活。」這也正是他透過品牌想努力的目標。高美館展區中，有展示出人們穿著他的品牌服裝的故事，那也能看出服裝之於人的特別回憶與意義。

台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘表示，「至少延續百年」是皆川明創立品牌的初衷，台新金控董事長吳東亮曾說「藝術創作本身就是精神文明的永續」，與皆川明理念不謀而合，此次展出的經典布料，更是皆川明獨家在台新展出。

台新銀行X高美館展覽「美好生活設計者—つづく經典串連」即日起於台新金控大樓1樓展廳展出至2月18日。（編輯：陳政偉）1120113