林懷民、樊曼儂談薪傳 唱自己的歌、跳自己的舞

（中央社記者邱祖胤台北17日電）21世紀台灣，唱自己的歌、跳自己的舞看似理所當然，50年前卻必須冒許多風險，林懷民今天表示，那是一個燃燒的年代，也是一個冒險的年代，「如果沒有當時的衝撞與嘗試，我們不會知道路該往哪裡走」。

林懷民今天出席由洪健全基金會主辦、雲門舞集協辦「唱自己的歌、跳自己的舞─陳達、音樂與薪傳」座談會，與新象文教基金會董事長樊曼儂進行對談，聊到上個世紀70年代年輕人「找自己」的種種實驗，以及雲門舞集演出「薪傳」的奇幻冒險。

林懷民表示，1978年雲門第一次演「薪傳」，因為遇到中美斷交，「唐山過台灣」的故事意外成為民眾情緒的出口，然而這支舞不只是先民渡黑水溝的奮鬥故事，它同時也說出一般人內心的掙扎、痛苦以及尋找未來方向的憧憬，「用現在的流行語言來說，就是傳達正能量」。

當年「薪傳」音樂特別找到民間藝人陳達來演唱，林懷民推崇陳達是真正的藝術家、台灣的荷馬，「他不識字，生活清苦，卻能出口成章，說出許多故事，同時用他滄桑的聲音傳達人情世故」，但陳達也跟許多藝術家一樣，知道一旦走上這條吟唱的道路，就只有奮鬥兩字，不能回頭。

林懷民提到，後來「薪傳」使用的音樂是挑選過的，像詩一般的呈現，但陳達其實連續在錄音室唱了兩個小時，唱的是一整部史詩，從一個年輕人如何跟母親說要來台灣打拚講起，母親又是如何回應，「有特寫鏡頭，也有宏觀的角度」，只可惜當年錄音的盤帶已經遺失。

樊曼儂現場談到包括雲門及當年許多創作者受到許常惠、史惟亮等兩位音樂人的啟發，他們在上個世紀60年代學成歸國後，要年輕人追問「我們的未來是什麼？我們的音樂是什麼？」以及走向民間採集音樂等種種想法，為國內創作環境帶來刺激。

樊曼儂也表示，林懷民排練「薪傳」很有一套，他帶舞者去新店溪畔搬石頭，體驗先民勞動的過程，搬累了就在河邊睡覺，經過一段「移山移海」的感覺，還能在那樣的環境生存、安然入睡，舞者很快就進入情況。

林懷民則表示，搬石頭必須蹲下來，東方農民一直都是蹲著勞動，「蹲」這件事後來變成「薪傳」很重要的語言，當身體變得不一樣了，自然能說出那樣的故事。

雲門舞集將於今年4月重演「薪傳」，與朱宗慶打擊樂團聯手，重現這齣台灣集體記憶裡最重要的一支舞。（編輯：林治平）1120118