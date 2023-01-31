王先正圖文會友展 金門睿友文學館談文論史說故事

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前金門縣寫作協會理事長王先正「圖文會友」作品展在睿友文學館展出中，王先正（圖）說，學者王曉波多年前曾為他仗義執言，兩人後來在一次聚會中巧遇留下合影。中央社記者黃慧敏攝 112年1月31日

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（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）前金門縣寫作協會理事長王先正「圖文會友」作品展在睿友文學館展出中，愛閱讀的王先正謙稱，自己的作品是拾人牙慧、淺嘗即止；睿友文學館邀文友觀賞王先正談文論史說故事。

位於金門縣金沙鎮碧山村的睿友文學館，是為了活化金門縣定古蹟「睿友學校」而設立，每季辦理一檔在地文史作家展覽，4年來未曾間斷。

館長陳長慶告訴中央社記者，睿友文學館不但是文青旅客來金的走訪夯點，雲林等縣市文化主管也曾帶隊前來「取經」，觀摩金門如何善用古蹟。

陳長慶表示，古蹟修復後如果大門深鎖，成了「蚊子館」，就失去修復意義，因此4年來他堅持每3個月在睿友文學館辦理一檔展覽，邀請在地文史工作者、作家展出畢生代表作，提升金門文史藝術家能見度，推廣金門藝文，即便遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也如期辦理，共辦了16檔展出。

陳長慶指出，人品與作品相輔相成，展覽才不會遭人質疑；這次邀請王先正是因為他擔任兩屆門縣寫作協會理事長，也曾在金門日報專欄執筆多年，尤其對文學與歷史的解讀有獨到見地，加上與知名藝文人士互動頻繁，搭配不少合照，因此這檔展覽命名為「圖文會友」。

前金門縣寫作協會理事長王先正「圖文會友」作品展在睿友文學館展出中，現場展示王先正與知名作家朱西甯有關「借問大將誰」的信件影本。中央社記者黃慧敏攝 112年1月31日

談到與知名文人的互動，王先正指著展場他與學者王曉波的合影說，在早年一黨獨大的年代，他佩服「中華雜誌」創辦人胡秋原向政府直言的道德勇氣，因而致函表達敬意，並署名「金門讀者王先正」；這封信披露後，敵對陣營質疑是捏造的，甚至去電金門縣政府求證王先正是否真有其人，王曉波為文批判質疑者，讓王先正對王曉波的仗義執言，銘感五內。

多年後，王先正在文訊雜誌文藝雅集場合巧遇王曉波，主動要求合影。王先正說，王曉波已不記得他，但仍樂於與他合影；與王曉波近距離接觸，讓王先正感受王曉波是個心胸寬大的人。

另外，「圖文會友」展示王先正與知名作家朱西甯有關「借問大將誰」的信件影本。王先正說，他好奇朱西甯「將軍令」書中人物所指何人，而致函「對號入座」，很開心獲得朱西甯回覆，部分人物他也猜對了。

王先正表示，自己很享受閱讀樂趣，但不是很努力寫作的人，不管談文論史都是拾人牙慧、淺嘗即止，深度不足；睿友文學館為他辦理這次展出，他自覺汗顏，所幸過往寫作資料都留下紀錄 ，剪剪貼貼，加上出賣「攝相」，利用與名人的合影和自己的攝影作品，以壯聲色，總算撐起這檔展覽。「圖文會友」作品展出到3月30日。（編輯：陳仁華）1120131

前金門縣寫作協會理事長王先正「圖文會友」作品展在睿友文學館展出中，王先正（右）與睿友文學館長陳長慶（左）合影。中央社記者黃慧敏攝 112年1月31日