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英國國寶級肖像展倒數1個月 奇美博物館推優惠

2023/2/2 15:16（2/2 15:26 更新）
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奇美博物館指出，特展「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」是英國國家肖像藝廊160年來首次大規模世界巡迴，對大多數人來說可能是一生僅有一次遇上的機會，民眾可以一次認識百名時代名人，感受他們的生命態度與精彩人生，館方並在最後1個月展期推出優惠。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月2日
奇美博物館指出，特展「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」是英國國家肖像藝廊160年來首次大規模世界巡迴，對大多數人來說可能是一生僅有一次遇上的機會，民眾可以一次認識百名時代名人，感受他們的生命態度與精彩人生，館方並在最後1個月展期推出優惠。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月2日
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（中央社記者楊思瑞台南2日電）奇美博物館引進英國國家肖像藝廊國寶級作品舉辦「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」特展，館方在最後1個月展期推出優惠，盼民眾把握機會欣賞難得一見的國際大展。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」是英國國家肖像藝廊160年來首次大規模世界巡迴，對大多數人來說可能是一生僅有一次遇上的機會，展出的名人肖像從莎士比亞、牛頓、英國女王到紅髮艾德等，民眾可以一次認識百名時代名人，感受他們的生命態度與精采人生。

奇美博物館指出，由於所有國寶級肖像即將在2月底從展廳卸下返回英國，再來台灣的機率微乎其微，館方決定推出壓軸優惠「雙人看展700元」（原價新台幣9 00元），凡在奇美博物館現場購買此優惠票，加贈特展限定明信片1張（隨機不挑款），數量有限送完為止。

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奇美博物館指出，英國在台辦事處1月曾邀請台南市長黃偉哲到奇美博物館園區植樹，紀念已故英國女王伊麗莎白二世，也呼應「時代的臉孔」特展女王肖像作品，館方同步推出特展禮品全面9折紀念活動。

館方指出，包括原汁原味來自英國國家肖像藝廊的托特包、小圓鏡、磁鐵、茶巾，甚至是一度賣到缺貨的「女王包」都在優惠行列，所有優惠將於2月28截止，民眾可把握最後機會。（編輯：謝雅竹）1120202

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