李乾朗巧手繪製傳統美 聽台灣古建築說故事

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（中央社記者邱祖胤台北4日電）建築學者李乾朗以獨特穿牆透視畫法，大量繪製及剖析兩岸古建築，近期出版「台灣古建築特色」，再次讓民眾親近及欣賞傳統建築美。

李乾朗今天參加台北國際書展「史博叢刊75台灣古建築特色」座談會，對談雄獅集團欣講堂特聘講師林嘉澍，包括文化部長史哲、國立歷史博物館長梁永斐等出席。

李乾朗表示，古蹟、建築如果沒人特別導覽，很難了解其中門道、看出美在哪及知道其中故事，就像他如果到陌生地方，也不過是普通遊客，他就是懷著這樣的心情畫圖、寫書，希望讓民眾一窺堂奧，興起古建築興趣。

已故歷史學者「古蹟仙」林衡道的孫子林嘉澍說，17歲就認識李乾朗，當時李乾朗到家中訪問林衡道，留下一些著作，而當時林衡道跟他講很多台灣歷史故事，他從不知故事裡的建築有這麼多奧妙，直到翻開李乾朗著作，才知道原來有斗拱、藻井及飛簷，開啟他認識建築的大門。

他說，建築是「會說故事的老屋子」，但須有人為它發聲，李乾朗就是有辦法讓這些老屋開口說故事，尤其是獨門穿牆透視畫法解析傳統建築，看圖就賞心悅目，帶圖到建築現場比對更能一目了然，有時一張圖能同時呈現不同時代樣貌，訴說很多故事。

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「台灣古建築特色」集結李乾朗歷年研究台灣建築相關文章，分為簡析台灣古建築特質、台灣古建築裝飾特色及兩岸古建築相關比較，深入淺出介紹各時期建築特徵、發展源流、風水禁忌乃至與婦女生活關係，附上詳盡而美觀透視圖，讓讀者更能神遊其中，了解其中奧妙。

投身建築史研究40餘年的李乾朗致力建築扎根與詮釋，積極推動建築科普化，曾於國立台灣藝術大學等執教，現任中華民國文化資產維護學會理事長，曾獲巫永福文學評論獎、中國時報開卷好書獎、圖書金鼎獎、台北文化獎、行政院文化獎及新北市文化獎等。（編輯：李明宗）1120204