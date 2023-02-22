「Judy秀：美可敵國」歌舞秀 變裝談父權與酷兒

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表演家泰勒・馬克（Taylor Mac）「Judy秀：美可敵國」變裝歌舞秀將在台北國家戲劇院登場，泰勒・馬克（左2）與共同演出的台灣變裝皇后簡詩翰（Hannah）（右1）等人22日接受媒體聯訪並合影。中央社記者鄭清元攝 112年2月22日

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）從24小時的表演濃縮到2小時，表演家泰勒・馬克「Judy秀：美可敵國」變裝歌舞秀這週將在台北國家戲劇院登場，透過變裝與流行音樂跟台下觀眾互動，講述歷史、時事，父權與酷兒文化。

泰勒‧馬克「Judy秀：美可敵國」至今問世8年，翻轉了長期以來由白人菁英、上流階級所建構的主旋律史觀，讓過往被視為少數、非主流之聲包括女性、非裔美國人、猶太人、少數民族、原住民與LGBTQ等走上舞台，讓這些成就美國的邊緣族群得以被看見。

泰勒・馬克今天接受媒體訪問時表示，每個人的穿著都是變裝的一部分，都是為了符合某種社會期待與形象，「變裝對我來說就是一個把內在外顯的方式，我們平常穿著就是為了融入社會，但我希望把我的內在無論是美麗的，混亂的都可以讓大家看見。」

泰勒‧馬克回憶他人生第一次變裝應該是4歲，後來陸續在表演藝術或是綜藝秀中變裝表演，「我記得有一次在一個比賽中拿到第一名，領獎之後，主持人開玩笑說：『快把這個穿著洋裝的瘦小男孩帶下去。』我心裡湧現一個想法，我一定要讓變裝變得更有意思，更與眾不同，從此展開了變裝的不歸路。」

泰勒・馬克身兼劇作家、演員、創作歌手、表演藝術家、導演和製片人於一身，作品曾於上百座場館演出，包含百老匯、紐約市政廳、林肯藝術中心、布魯克林音樂節 （Celebrate Brooklyn）等等，曾經獲得東尼獎提名。

「Judy秀：美可敵國」2小時精華版如何誕生，馬克表示他從近期的時事出發尋找主題作為裁減版本的依據，他說包括俄烏戰爭、兩岸關係到川普想要繼續選美國總統等等，「這些跟父權息息相關的事件都將成為劇中的重點。」

這次訪台演出，將加入台灣變裝皇后簡詩翰同台，馬克表示他們可以說是共同演出，「有些英文梗因為受到語言的限制，可能台灣觀眾反應不會那麼快，簡詩翰就像是即興演出者，將會不時出現在台上，讓劇情得以進行。」

馬克表示，很開心他的演出常常會得到一些溫暖的反饋，「有人在我的表演中互相認識交往，有人在我面前出櫃；最近土耳其發生地震，上週在德國漢堡演出之後，有土耳其女生跟我說，她已經很久沒有笑了，但看完我的秀終於可以大笑，我覺得很感動。」

2023TIFA 泰勒・馬克「Judy秀：美可敵國」將於2月24日到2月26日演出，地點在台北國家戲劇院。（編輯：李亨山）1120222

美國表演藝術家泰勒．馬克（Taylor Mac）24日起將在台北國家戲劇院，以歌舞秀「Judy秀：美可敵國」詮釋酷兒觀點的美國史，台北演出將把完整版24小時濃縮成2小時精華版本。中央社記者鄭清元攝 112年2月22日

美國表演藝術家泰勒．馬克（Taylor Mac）將為台灣觀眾帶來歌舞秀「Judy秀：美可敵國」，24日起在台北國家戲劇院華麗登場，帶來高度沉浸式、極富娛樂效果的演出。中央社記者鄭清元攝 112年2月22日

美國表演藝術家泰勒．馬克（Taylor Mac）（左）將在台北國家戲劇院演出音樂歌舞秀「Judy秀：美可敵國」2小時精華版，22日與共演的台灣變裝皇后簡詩翰（Hannah）（右）一同受訪，開心合影。中央社記者鄭清元攝 112年2月22日