當布袋戲、落語、繪畫相遇「狡兔三哭」跨出新意

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（中央社記者邱祖胤台北23日電）當布袋戲與落語、繪畫藝術相遇，會擦出什麼樣的火花？偶戲演師郭建甫、「落語」藝術家戴開成、畫家方志偉等三人再次合作，推出創新劇場「狡兔三哭」，24日在台北牯嶺街小劇場上演。

「狡兔三哭」描述落難的兔子被一對老夫婦所救，為了報恩兔子協助老夫婦經營農場，卻引來狸貓作怪，雙方展開一連串鬥智鬥力的過程，情節離奇而充滿歡樂。

郭建甫近年不斷從事布袋戲演出，在傳統及創新之間尋求各種可能性；在台推廣日本說書藝術「落語」的戴開成，2021年推出「戴開成落語：寶船浮世」作品，首度嘗試加入偶戲與繪畫元素，與郭建甫和方志偉合作；去年虎年3人又推出「三人成唬」，再度讓落語、布袋戲與繪畫同台，今年兔年則推出「狡兔三哭」。

郭建甫接受中央社記者專訪時表示，相較於之前的演出形式，這回布袋戲、落語、繪畫在「狡兔三哭」中沒有太大的區分，幾乎都融合在一起演出，主要故事的敘說及對話部分以「落語」的形式呈現，但比較戲劇性的動作與段落，會以布袋戲來呈現。

繪畫的部分，方志偉將在觀眾席即席創作，畫的內容則跟劇情行進間的物品有關，這部分被視為故事中的法術，方志偉將教觀眾變法術，觀眾的創作也將成為演出的一部分。

舞台方面分為三層，第一層的坐墊是戴開成的位置，由他展現「落語」藝術；第二層及第三層則是布袋戲演出的舞台。現場散落各種服裝看似大拍賣的現場，卻是兔子與狸貓鬥法的重要道具，他們在現場將不斷變身及走位，場景更為現代化、生活化。

郭建甫表示，表面上這雖然是跨界演出，但他們都不希望為了跨界而跨界，三者的互動會更為密切，希望觀眾能充分感受這齣戲的趣味。

「狡兔三哭」將於24、25日在台北牯嶺街小劇場演出。（編輯：李亨山）1120223