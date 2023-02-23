台北新劇團新老戲 李寶春演出南派「龍鳳呈祥」

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2023台北新劇團京劇薈演25日起一連兩天將在台北市政大樓親子劇場演出。圖為京劇「四郎探母」中最著名的一折「坐宮」，由演員孔玥慈（左）飾演鐵鏡公主。（辜公亮文教基金會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月23日

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）由著名京劇文武老生李寶春帶領的台北新劇團，開春推出一年一度「新老戲」品牌「京劇薈演」，其中以李寶春領銜演出南派「龍鳳呈祥」最受矚目，在台灣相當少見。

辜公亮文教基金會執行長辜懷群今天在記者會上表示，今年演出的都是難得、可愛的老戲，「無論『三國演義』、『水滸傳』或『楊家將』，事實上都是在演我們的身邊事，劉關張的兄弟情義、諸葛亮的足智多謀、曹操的雄才韜略，都可以在現世裡找到對應。」

辜懷群說，現代演出場館規模越來越大，為了爭取在大場地演出，就要製作新編戲，相對京劇傳統老戲的演出機會就會減少。辜懷群說，但骨子老戲是撐起京劇骨架的精髓，不能偏廢，基金會也會每年都推出老戲專場。

今年「京劇薈演」推出二齣南派「龍鳳呈祥」以及「四郎探母」中最著名的一折「坐宮」，展現台北新劇團各行當的唱腔特色。「龍鳳呈祥」取材自「三國演義」，行當齊全，情節生動，是喜慶時節經常演出的吉祥戲。台北新劇團由李寶春飾演喬玄，融合麒派唱腔特色與個人藝術長項，一段「勸千歲」餘韻無窮。

「坐宮」是整齣「四郎探母」最膾炙人口的經典折子，唱腔幾乎囊括了「西皮」所有板式。「西皮」的曲調活潑歡快，層層堆疊，人物性格和心境轉折層次分明。台北新劇團將由老生演員李隆顯飾演楊延輝，孔玥慈飾演鐵鏡公主，全新搭檔令人期待。

這次「京劇薈演」呈現的武戲「盜庫銀」主角是青蛇，也是全方位武旦的展現，由台北新劇團余季柔擔綱。另一齣高難度武戲是「一箭仇」，出自「水滸傳」，全場武戲目不暇給，堪稱武生馬拉松劇目，由台北新劇團武生演員徐彥凱飾演史文恭一角。

台北新劇團團長李寶春認為，排演傳統老戲可以維持京劇演員的演出量能，不容輕忽。「新老戲」則是台北新劇團的獨創品牌，無論文戲或武戲，皆去蕪存菁，並加以修編潤澤，讓情節更加流暢，重現京劇藝術優美細緻的一面。

2023台北新劇團京劇薈演將從2月25日到2月26日演出，地點在臺北市政大樓親子劇場。（編輯：李亨山）1120223