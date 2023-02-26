劉淑美「彷彿若有光」登場 展示疫情期間眼中世界

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「彷彿若有光－2023劉淑美個展」26日開幕，以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間創作為主，展出藝術家劉淑美26件作品。中央社記者王寶兒攝 112年2月26日

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（中央社記者王寶兒台北26日電）結合刺繡、油彩為作品，記錄日常生活中觀察到的景色，藝術家劉淑美個展「彷彿若有光」今天開幕，以過去3年作品為主，展示眼中世界。

劉淑美畢業於國立台北藝術大學美術系，過去個展曾包含「劉淑美個展，新台北藝術聯誼會」、「白色風景－劉淑美個展」、「蔚藍，Z書房」、「潤物無聲」等。

劉淑美就讀北藝大期間主修雕塑，2012年她赴加拿大溫哥華旅行，受當地植物、風景觸動，專注投入繪畫創作；此次「彷彿若有光」則以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間創作為主，展出26件作品。

劉淑美今天接受中央社記者訪問表示，此次展名「彷彿若有光」取自過去的筆記，「我長期都會將一些想法、有感覺的文字記錄、筆記下來，例如這次展覽英文展名A rose by any other name節選自莎士比亞的名言A rose by any other name would smell as sweet」。

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此次展出作品題材從劉淑美生活圈出發，涵蓋花草樹木至街景、動物等。例如以12張小幅畫作拼湊的作品「關渡風景」，源自劉淑美住在關渡的緣故，她說，有些創作者朋友住在淡水河左岸，關渡在河的右岸，有時她會往返於其中，一面探望朋友，一面欣賞風景，朋友形容她們是彼此「相望」。

「彷彿若有光－2023劉淑美個展－」今天起於台北藝術空間「Link Lion雄獅星空」展出至4月2日。（編輯：陳仁華）1120226