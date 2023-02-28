陳浩基：構思推理詭計不燒腦 難的是怎麼寫好【專訪】

文：黃淑芳

COVID-19疫情3年後，台北國際書展重回農曆春節後的傳統檔期，參展出版社卯足了勁舉辦各種講座、對談、簽書會，好久沒來台灣的香港推理作家陳浩基也回來了！看著滿場活動和認真聽講的讀者，他笑著稱讚台灣的書展「文化味比較重」。這次他帶來13年前舊作修訂重出的《魔蟲人間》，以及全新續集《魔蟲人間2》，還在書展現場秀出用大大字體寫著「魔蟲人間3」的iPad筆記，進度真有這麼快嗎？

陳浩基 陳浩基小檔案 1975年生，香港中文大學計算機科學系畢業，台灣推理作家協會海外成員，香港代表性推理小說家。

2008年以童話推理作品「傑克魔豆殺人事件」入圍「台灣推理作家協會徵文獎」決選，翌年以「藍鬍子的密室」贏得首獎。

2011年以《遺忘．刑警》獲「島田莊司推理小說獎」首獎。

2014年出版的香港警探長篇小說《13．67》榮獲2015年台北國際書展大獎。

2017年日本「週刊文春推理Best 10（海外部門）」及「本格推理Best 10（海外部門）」雙榜冠軍，譯為英、法、義、荷、德、日、泰等語文。

重要作品包括《網內人》《第歐根尼變奏曲》，與多位日本、台灣作家合著的《筷：怪談競演奇物語》、與香港作家合著的《偵探冰室》系列。 看更多 關閉 是香港最具代表性的推理小說家之一，他與台灣出版界關係緊密，可以說是從台灣紅到國際推理文壇。跟他合作過的編輯都很喜歡這位沒有架子、溫暖體貼的暢銷作家。專訪這天，編輯一邊唸叨作家老是把包包塞滿揹得太重，聽到我們問起續集，又急忙幫他解釋：沒有沒有，距離第3集還很遠啦。作家本人則在一旁微笑看著。

《魔蟲人間》是陳浩基2010年初的作品，同一時間完成的還有本格推理《遺忘刑警》，隔年《遺》由皇冠出版，《魔蟲》以49元口袋書型態在便利商店上架。當年這兩本書的讀者是兩個幾無交集的族群，可能根本不知有另一本書的存在。13年後，他的名字已經成為品牌，讀者不會再錯過。

角色不再只為推進劇情而存在

寫《魔蟲》時，陳浩基還是寫作新手，如今已是名作家。回顧這一路走來的軌跡，他看到自己什麼樣的變化？

「看《魔蟲》第一集和第二集，很多讀者說想不到是相隔十幾年的作品，但我覺得其實有很大的差別，第二集的人物描寫和第一集有很大的不同，比較深入一點。」陳浩基自認出道以來最大的變化，就是愈來愈重視人物刻劃。「十幾年前沒什麼寫作經驗，想到一個詭計謎團就寫，當時覺得角色是用來推進故事的。寫了很多不同的作品之後，我發覺不管故事的謎團多好，讀者還是會在意人物的描寫。《魔蟲》第二集多花了些篇幅描述人物，讀了應該會覺得不一樣。」

很多推理小說標榜「燒腦」，讀者燒腦，安排詭計的作者應該更燒腦，但陳浩基說：「燒腦？我真的不覺得。」

他的iPad裡存了一份文件，專門用來記idea，想到什麼詭計靈感就寫下來，「一本書用到的idea就2、3個，一年下來想到的idea可能有2、30個，我不會想不到詭計，唯一的問題是想到的詭計怎麼把它寫好，這比想一個idea還困難。」接著，他補了一句燒腦派作家聽了會嫉妒的附註：「如果有一個我想寫的idea但沒辦法寫好，換一個idea就好了。」

構思詭計對他來說不難，他腦袋裡總是有很多天馬行空的念頭。「我很喜歡想像，有點像小孩子在跟幻想中的朋友玩一樣。如果把我關在一個房間裡什麼也不給我，就讓我坐在裡面不停地想，我覺得我可以在裡面三天三夜沒有問題。」他從小就很內向、喜歡看書，中學時期參加英語辯論、益智問答等課外活動的訓練，讓他現在接受採訪、出席講座能夠侃侃而談，「但你如果問我喜歡講座還是躲起來寫作，我一定選躲起來寫作。」

陳浩基覺得自己非常幸運，寫小說既是工作，也是興趣、休閒，還可以躲起來不用面對其他人，「最難得的是我寫的作品大家喜歡看。再滿意的工作如果賺不了錢，也是沒辦法的。」講話速度很快的他停頓了一會兒，慢慢地說：「我覺得這個（寫小說）說不定是我的人生目標，是我生存的意義。」

香港推理作家陳浩基自認個性內向、可以關在房裡3天3夜只靠想像也能過得很開心。他覺得自己很幸運，能以興趣為工作，寫小說或許就是他的生存意義。 中央社記者趙世勳攝 112年2月28日

下筆時已想好續集發展

想寫的題材太多，他一直沒寫系列作，《魔蟲2》是第一本續集作品，讀起來還有好多伏線和謎題待解，故事勢必要繼續發展下去吧？什麼樣的情況下，他會動念寫續集？

陳浩基說，其實他在寫每一部作品時，都會想好延伸發展，「寫第一篇時就會想，idea冒很快，可是我沒有把握可以完成，就會先放著。」他形容寫作就像釀酒，要慢慢釀出完整的角色，故事才會好看，時機成熟之前，只能擱著。

《氣球人》最初跟《魔蟲》一樣是口袋書，只有4個短篇，但陳浩基老早想好後面的故事，8年後出版社來邀稿，他就重拾當年的點子寫下去。魔蟲也是，結局想好了，也想好如果出3、4、5集可以怎麼做，只是有沒有時間寫而已，「不知道會不會又是另一個10年」。

靈感太多、選項太多，讓這位暢銷小說家面臨選擇障礙。他寫的推理、奇幻、恐怖小說都很暢銷，也正因為如此，他刻意不讓自己陷入固定模式。

「假如《魔蟲》很受歡迎，出版社希望我一直寫下去，那我會被困在這個故事裡，沒辦法寫新的作品。我害怕如果太聚焦在一個類型的話，觸覺會慢慢鈍掉。寫不同類型，我的mind-set（心態、思考模式）會變，這是很重要的。」

想像一下陳浩基一邊寫關振鐸駱小明的續篇，一邊寫黑色喜劇氣球人，一邊寫BL風推理（他真的寫了，但只出了日文版）；對他而言，這是必要的鍛鍊。

推理小說家抒壓之道

推理小說愛好者藉由閱讀從現實生活中抽離，心情愈鬱卒，讀的推理小說可能愈暴戾。那，推理小說家又是如何抒壓？

「寫殺很多人的小說！」陳浩基笑得前俯後仰地說，「讀當然也可以，但是對作家來說，寫一些怪怪的故事也是很抒壓的。《氣球人》我就寫得很輕鬆，它是幽默小說，加上可以殺很多人殺得很高興，這是一種Guilty Pleasure（帶有罪惡感的愉悅）。」

香港推理作家陳浩基訪台這幾天，耳機一直掛在脖子上，他聽的音樂類型很多元，閱讀守備範圍也很廣，樂於感受各種文類的魅力，學習別人成功的手法。 中央社記者趙世勳攝 112年2月28日

陳浩基在故事裡藏著很多小小的、彩蛋般的樂趣，比方說《網內人》蔚為傳奇的雲吞麵，其實是向譚劍《人形軟體》致敬，刻意安排同樣在香港西區、同樣賣雲吞麵的「來記麵店」，「應該找第三位作家來寫愛情故事也好恐怖故事也好，也放一家西區雲吞麵，我們就可以有一個雲吞麵宇宙啦。」

寫下香港日常，不是刻意為之，而是自然而然發生。「作家就是會吸收外界事物做為靈感，寫進故事裡。」他說，有日本讀者到香港追尋《13.67》場景，比方說那個早已改名、看起來很普通的公務員宿舍，「大廈管理員一定覺得很奇怪，但這也是文學跟外國人交流的機會。」

這種聖地巡禮，陳浩基自己也幹過。喜愛石田衣良《池袋西口公園》的他，曾經專程去住池袋東口的飯店，然後跑去西口那個小小的公園坐了一會兒，想像著故事就在這裡發生，「當然是下午去，不敢晚上去啦。」他用力擺了擺手，夜間的池袋西口，還是別冒險的好。

陳浩基守備範圍很廣，純文學、歷史、類型文學什麼都讀，也看不少輕小說。「台灣人很喜歡看輕小說，這很值得我留意、學習。」他經常思考一本書為什麼受歡迎、為什麼年輕讀者喜歡看，如果知道答案，就能抽取其中元素放進自己的作品。他認為懂得欣賞別人的成功、學習別人成功的手法，對流行文學作家非常重要，「我們的目標是大眾讀者，如果寫出不流行的東西，就不是流行文學了。」

至於推理小說，他反覆重讀最多遍的日本大家橫溝正史的《獄門島》，記不清到底讀了多少遍。第一次讀，被故事的意外性嚇到，重讀會看到伏筆的安排、架構、布局，每一次重讀都會看到多一點手法。「有人說推理小說看第二次就沒有味道了，我覺得不是。第二次看的時候已經知道謎底，可以多看到很多細節。如果作品耐讀的話，看愈多次你會看到愈多東西。」他最近一次讀《獄門島》是看日文版，還發現了一個唯有讀日文版才能拍案叫絕的詭計。

香港作家陳浩基是香港最具代表性的推理小說家之一，他與台灣出版界關係緊密，可以說是從台灣紅到國際推理文壇。圖為陳浩基作品。中央社記者趙世勳攝 112年2月28日

若能穿越時空 想救一個人

如果能夠穿越時空與一位推理小說家見面聊天，陳浩基想去找誰？

「我想去100年之後，跟那時候有名的作家聊天。」這是他對這個提問的第一反應，想知道未來的事。如果要找過去的推理作家，他用懸疑的語調說出答案：「我想跟一個叫鈴木福太郎的日本人見面。」

鈴木福太郎，筆名 大阪圭吉 大阪圭吉小檔案 本名鈴木福太郎，1912年生於日本愛知，日本大學商業學校畢業。

因崇拜江戶川亂步，取筆名「大阪」與「江戶」相呼應。

1923年以「百貨公司的絞刑官」出道，以本格推理短篇聞名。

1936年出版小說集《死亡快走車》，確立文壇地位。

1943年受徵召從軍，1945年因瘧疾死於菲律賓呂宋島；實際創作時間僅6年，留下的作品不到30篇，被譽為曇花一現的奇蹟作家。 看更多 關閉 ，是日本二戰前最有才華的推理作家之一，戰時死於菲律賓呂宋，留下的作品不多，陳浩基也只看過兩三篇，「如果我有機會回到過去的話，我要救一個人，就是救他！我要跟他講千～萬不要去菲律賓啊。」他拉高音調、在胸口比個大X說，如果大阪圭吉不死，就會有更多精彩的推理故事可以看啊。（編輯：林廷軍）1120228