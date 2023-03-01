近百年建築化身二條通劇匯 打造音樂劇創生基地

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擁有近百年歷史的日式建築「二條通劇匯」空間過去曾是日本人所開照相館、警政署宿舍等，荒廢多年後招標整建，自3月起更將以「二條通劇匯」為名，致力於音樂劇環境的建置與發展，提供音樂劇工作者交流與共學環境。（榮耀基金會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月1日

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）台灣首個專注音樂劇產業發展的榮耀基金會，今天宣布將營運的近百年日式建築「二條通劇匯」打造成音樂劇創生基地，提供音樂劇工作者交流與共學環境。

擁有近百年歷史的「二條通劇匯」空間過去陸續是日本人開的照相館、警政署宿舍，荒廢多年後招標整建，2樓是辦公空間，1樓則為「二條通．綠島小夜曲」咖啡廳。今年3月起將以「二條通劇匯」為名，致力音樂劇環境的建置與發展。

榮耀基金會執行長孫瑞君今天接受中央社專訪表示，基金會將從產業社群、人才交流、作品孵育及市場溝通等更多面向出發，希望可以讓台灣的音樂劇走向產業。

孫瑞君表示，下半年將建置專屬的音樂劇評論站，提供多元觀點，建立雙向交流；也會彙整台灣音樂劇的演出資訊，成為音樂劇入口網站。

榮耀基金會董事長雷輝表示，他在十多年前邀請民謠演唱家陳明章來二條通劇匯唱歌，當時陳明章講了「再會吧 北投」的故事，「從那次喝酒分享到音樂劇演出，整整10年。」雷輝表示，希望這個空間可以讓音樂劇產業從業人員在這裡分享創意、拋磚引玉，讓更多可能性在這裡發生。

榮耀基金會第一個5年計畫以協助孵育多個台灣原創音樂劇文本、開發商業價值為目標。雷輝表示，藝文產業最缺的就是好作品跟預算，「我希望可以讓藝文活動能在商業與產業中發展，名利雙收，而不是大家都很辛苦在這產業中工作。」

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孫瑞君表示，過去大家都努力尋求補助，事實上補助都不多，但是要做的事很多，「希望透過這裡的課程與互動，讓音樂劇工作人員培養很多能力，將來不要補助，直接有能力找贊助。」

孫瑞君說，自己從事劇場製作十多年，其實還有很多不足，「這些課程包括財務、法務及行銷等等，都是我自己很想上的課，針對每個主題也將會以小班制深度交流，希望大家一起獲得更多前進的力量。」孫瑞君說，空間場地採預約制，不對外營業，希望音樂劇各個劇組可以多多利用。（編輯：張雅淨）1120301