更多編輯台推薦新聞：
護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

資深畫家何肇衢辭世 文化部呈請總統褒揚

2023/3/2 15:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北2日電）戰後第一代畫家何肇衢於今晨辭世，享耆壽92歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼並表示，文化部將呈請總統明令褒揚。

根據文化部發布新聞稿，何肇衢投注心力創作逾一甲子，以畫筆勾勒台灣藝術史，美學風貌獨特且鮮明，畢生展覽、獲獎無數，作品獲國內各大美術館典藏，並親身實踐藝術教育，培育創作人才，為台灣藝術家重要典範。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

何肇衢1931年出生於新竹芎林，就讀中學時受美術教師啟蒙，進入台北師範學校（今國立台北教育大學）藝術科就讀，後受聘於北師附小擔任美術教師直至退休，終身投入藝術教育。

何肇衢以油畫創作為主，藝術風格除接觸世界繪畫潮流，亦與「五月」及「東方」等現代畫會成員交流切磋，並研究立體派及抽象表現主義等，於國內重要美術展覽如省展、臺陽美展、全省教員美展等屢獲佳績，並連續3年獲得「臺陽獎」，獲推薦為臺陽美術協會會員。（編輯：張雅淨）1120302

#何肇衢
#文化部長
#史哲
何肇衢
台灣戰後第一代畫家何肇衢確診過世 享耆壽92歲
史哲
疫情致電影總票房砍半、傳統戲曲失舞台 文化部將提新振興計畫228紀念撫慰人心 史哲：持續透過活動反省轉型正義
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族