資深畫家何肇衢辭世 文化部呈請總統褒揚

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）戰後第一代畫家何肇衢於今晨辭世，享耆壽92歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼並表示，文化部將呈請總統明令褒揚。

根據文化部發布新聞稿，何肇衢投注心力創作逾一甲子，以畫筆勾勒台灣藝術史，美學風貌獨特且鮮明，畢生展覽、獲獎無數，作品獲國內各大美術館典藏，並親身實踐藝術教育，培育創作人才，為台灣藝術家重要典範。

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何肇衢1931年出生於新竹芎林，就讀中學時受美術教師啟蒙，進入台北師範學校（今國立台北教育大學）藝術科就讀，後受聘於北師附小擔任美術教師直至退休，終身投入藝術教育。

何肇衢以油畫創作為主，藝術風格除接觸世界繪畫潮流，亦與「五月」及「東方」等現代畫會成員交流切磋，並研究立體派及抽象表現主義等，於國內重要美術展覽如省展、臺陽美展、全省教員美展等屢獲佳績，並連續3年獲得「臺陽獎」，獲推薦為臺陽美術協會會員。（編輯：張雅淨）1120302