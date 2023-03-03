更多編輯台推薦新聞：
影片／航海王作者尾田榮一郎遇瓶頸 求助ChatGPT找靈感
科技

影片／航海王作者尾田榮一郎遇瓶頸 求助ChatGPT找靈感

T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練
運動

T1馬怡鴻代班台鋼獵鷹 成台灣職籃首名女性總教練

科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道
科技

科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道

市調報告：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix
國際

市調報告：美國成年人看TikTok時間逼近Netflix

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

淡水古蹟微型展 走進得忌利士洋行一窺12處文資

2023/3/3 17:35（3/4 09:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市立淡水古蹟博物館推出「光陰淡水－18歲靚事」系列活動，3日介紹在得忌利士洋行推出的特展「淡水古蹟微型博物館」，民眾可體驗以拼圖概念建構滬尾礮台防禦工事的互動小遊戲。（淡水古蹟博物館提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月2日
新北市立淡水古蹟博物館推出「光陰淡水－18歲靚事」系列活動，3日介紹在得忌利士洋行推出的特展「淡水古蹟微型博物館」，民眾可體驗以拼圖概念建構滬尾礮台防禦工事的互動小遊戲。（淡水古蹟博物館提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北3日電）淡水古蹟博物館每月將依序在轄下不同古蹟辦活動。3月起由得忌利士洋行「淡水古蹟微型博物館」展覽打頭陣，推出12處古蹟群縮影等，4月開放塵封已久的滬尾小學校禮堂供參觀。

新北市立淡水古蹟博物館是台灣首間為維護古蹟群而成立的博物館，管理的古蹟集中在淡水區，包括淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、滬尾礮台、淡水日本警官宿舍、得忌利士洋行、公司田溪程氏古厝、淡水木下靜涯舊居共9處。

另外，滬尾小學校禮堂、淡水日商中野宅與淡水崎仔頂施家古厝待修繕完畢就會由淡古管理。其中1899年創建的滬尾小學校是日治初期供少數日本人專屬的小學，是淡水地區日本兒童教育發展的開端；已修復完成，預計4月開幕，重回世人眼前。

新北市立淡水古蹟博物館今天發布新聞稿表示，今年推出「光陰淡水－18歲靚事」系列活動，每月將在不同古蹟推出各種型態的體驗活動。

新北市政府文化局長龔雅雯今天率先開箱在得忌利士洋行推出的「淡水古蹟微型博物館」展覽，遊客可看到淡古轄下12座古蹟群縮影，另還設立「360度有蹟可尋」展區，展示古蹟模型與360度的3D影像，同時了解相關位置，方便前往參觀。龔雅雯表示，看完展覽再實地走訪，可讓古蹟之旅更有趣。

此外，展覽內容也依照古蹟過去用途或居住過的人物，區分為事業、平安、財富與學業運勢；事業包含淡水紅毛城、小白宮、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居。

平安有滬尾礮台、淡水日本警官宿舍；財富有得忌利士洋行、淡水崎仔頂施家古厝、公司田溪程氏古厝、淡水日商中野宅；學業則為淡水木下靜涯舊居、滬尾小學校禮堂。

4種運勢中，再將文化資產的歷史故事，轉化成具有視覺、聽覺或觸覺的互動遊戲，例如運用拼圖概念建構滬尾礮台的防禦工事，或是以復古話筒聆聽當年得忌利士洋行發跡的故事；也能利用放大版鉛筆作答滬尾小學校相關知識等。遊戲中也有許多彩蛋，分享不為人知的古蹟小秘辛。（編輯：張銘坤）1120303

位於新北市淡水區的得忌利士洋行3月推出特展「淡水古蹟微型博物館」，民眾可欣賞古蹟模型與360度3D影像，還能體驗互動遊戲。圖為參觀者透過復古話筒，聆聽當年得忌利士洋行的故事。（淡水古蹟博物館提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月3日
位於新北市淡水區的得忌利士洋行3月推出特展「淡水古蹟微型博物館」，民眾可欣賞古蹟模型與360度3D影像，還能體驗互動遊戲。圖為參觀者透過復古話筒，聆聽當年得忌利士洋行的故事。（淡水古蹟博物館提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月3日
新北市文化局長龔雅雯（前右）3日開箱在淡水區得忌利士洋行推出的展覽「淡水古蹟微型博物館」，她並拿起放大版鉛筆，挑戰作答滬尾小學校相關知識。（淡水古蹟博物館提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月3日
新北市文化局長龔雅雯（前右）3日開箱在淡水區得忌利士洋行推出的展覽「淡水古蹟微型博物館」，她並拿起放大版鉛筆，挑戰作答滬尾小學校相關知識。（淡水古蹟博物館提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月3日
#淡水
#龔雅雯
#得忌利士洋行
龔雅雯
新北博物館走春人潮爆棚 5天湧20萬人次林家花園春節初二開園 手作、表演活動熱鬧登場
多田榮吉
淡水海關碼頭最新打卡點 洋樓前冒出巨兔超吸睛
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族