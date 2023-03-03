淡水古蹟微型展 走進得忌利士洋行一窺12處文資

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新北市立淡水古蹟博物館推出「光陰淡水－18歲靚事」系列活動，3日介紹在得忌利士洋行推出的特展「淡水古蹟微型博物館」，民眾可體驗以拼圖概念建構滬尾礮台防禦工事的互動小遊戲。（淡水古蹟博物館提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月2日

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（中央社記者高華謙新北3日電）淡水古蹟博物館每月將依序在轄下不同古蹟辦活動。3月起由得忌利士洋行「淡水古蹟微型博物館」展覽打頭陣，推出12處古蹟群縮影等，4月開放塵封已久的滬尾小學校禮堂供參觀。

新北市立淡水古蹟博物館是台灣首間為維護古蹟群而成立的博物館，管理的古蹟集中在淡水區，包括淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、滬尾礮台、淡水日本警官宿舍、得忌利士洋行、公司田溪程氏古厝、淡水木下靜涯舊居共9處。

另外，滬尾小學校禮堂、淡水日商中野宅與淡水崎仔頂施家古厝待修繕完畢就會由淡古管理。其中1899年創建的滬尾小學校是日治初期供少數日本人專屬的小學，是淡水地區日本兒童教育發展的開端；已修復完成，預計4月開幕，重回世人眼前。

新北市立淡水古蹟博物館今天發布新聞稿表示，今年推出「光陰淡水－18歲靚事」系列活動，每月將在不同古蹟推出各種型態的體驗活動。

新北市政府文化局長龔雅雯今天率先開箱在得忌利士洋行推出的「淡水古蹟微型博物館」展覽，遊客可看到淡古轄下12座古蹟群縮影，另還設立「360度有蹟可尋」展區，展示古蹟模型與360度的3D影像，同時了解相關位置，方便前往參觀。龔雅雯表示，看完展覽再實地走訪，可讓古蹟之旅更有趣。

此外，展覽內容也依照古蹟過去用途或居住過的人物，區分為事業、平安、財富與學業運勢；事業包含淡水紅毛城、小白宮、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居。

平安有滬尾礮台、淡水日本警官宿舍；財富有得忌利士洋行、淡水崎仔頂施家古厝、公司田溪程氏古厝、淡水日商中野宅；學業則為淡水木下靜涯舊居、滬尾小學校禮堂。

4種運勢中，再將文化資產的歷史故事，轉化成具有視覺、聽覺或觸覺的互動遊戲，例如運用拼圖概念建構滬尾礮台的防禦工事，或是以復古話筒聆聽當年得忌利士洋行發跡的故事；也能利用放大版鉛筆作答滬尾小學校相關知識等。遊戲中也有許多彩蛋，分享不為人知的古蹟小秘辛。（編輯：張銘坤）1120303

位於新北市淡水區的得忌利士洋行3月推出特展「淡水古蹟微型博物館」，民眾可欣賞古蹟模型與360度3D影像，還能體驗互動遊戲。圖為參觀者透過復古話筒，聆聽當年得忌利士洋行的故事。（淡水古蹟博物館提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月3日