梵蒂岡宗座圖書館珍藏展 展「羅馬史」15世紀抄本

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故宮11日將推出「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展，梵蒂岡宗座圖書館暨宗座檔案館總館長扎尼（Archbishop Angelo Vincenzo Zani）10日晚間出席開幕晚會，致詞表示，這次展覽是幾年前雙方展開對話交流及文化合作的一項成果。中央社記者王飛華攝 112年3月10日

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（中央社記者王寶兒台北10日電）「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展明天將於故宮開展。梵蒂岡宗座圖書館此次帶來42件文物原件、31件影像輸出，原件包含「羅馬史」、「地理學指南」等15世紀珍貴抄本。

國立故宮博物院今天舉行展覽開幕晚會，梵蒂岡宗座圖書館暨宗座檔案館總館長扎尼總主教（Archbishop Angelo Vincenzo Zani）表示，梵蒂岡宗座圖書館現今保存超過8萬冊手抄本、約10萬份檔案文獻、15萬組圖畫、15萬幀歷史照片、30萬枚硬幣和勳章、160萬本古代及現代刊本等。160萬本古代及現代刊本中，有8600本搖籃本（即西元1500年前印刷的書冊）。

此次梵蒂岡宗座圖書館將於故宮展出原件，包含古羅馬歷史學家蒂托．李維（Titus Livius）巨著「羅馬史」的15世紀抄本，以華麗的書冊搭配細膩圖繪，周邊框內可見寓意性人物與信、望、愛三超德的擬人表現，並飾以花綵、植物百卉等元素。

另外還有托勒密（Claudius Ptolemaeus）所著「地理學指南」的15世紀拉丁文譯本，展現文藝復興時期對托勒密作品的重新發現，對於已知世界用數學方法進行新的描繪；而荷馬史詩「伊里亞德」的15世紀雙語抄本，則由希臘原文與拉丁文相互對照，並搭配細密圖繪。

此外，隨數位化時代發展，扎尼表示，現今將手抄本數位化的施行計畫也正快速進展。在梵蒂岡數位圖書館中，有數百萬頁、約2萬冊手抄本已可在線上閱覽，並可供大家免費使用。這是欣賞梵蒂岡圖書館的新方式，圖書館依然存於實際地點，但它更擴展到成為一個無論在世界何處皆能「走訪」的虛擬地點。

「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展明天起將於故宮北部院區 正館103、104陳列室展出至7月16日。（編輯：龍柏安）1120310