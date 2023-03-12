90歲翻譯家鄭清茂 獲梁實秋文學大師典範獎

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（中央社記者邱祖胤台北12日電）第35屆「師大梁實秋文學大師獎」，今天將「文學大師典範獎」頒給高齡90歲翻譯家、日本漢學權威鄭清茂，表彰他長期投入翻譯文學的成就。

「師大梁實秋文學大師獎」頒獎典禮今天在國家圖書館3樓國際會議廳舉行，香港作家董啟章與旅美資深翻譯名家宋瑛堂，分獲「散文大師獎」及「翻譯大師獎」首獎。

根據主辦單位發布新聞稿，台師大全球華文寫作中心主任須文蔚表示，今年度共有69部大作報名角逐，翻譯大師組本屆獲33部作品投獎，較前屆多出將近2倍，是豐收的一年，可見今年度文學翻譯佳作豐富。

而散文大師組有來自香港、澳門、新加坡、馬來西亞、中國大陸的作者參與，也顯示本文學獎在全球華文界的格局更為開闊。最後選出10名文學大師獎得主，並由董啟章及宋瑛堂分別榮獲「散文大師獎」及「翻譯大師獎」首獎。

本屆新設相當於終身成就獎的「文學大師典範獎」，由著名翻譯家、國立東華大學榮譽教授鄭清茂獲獎。中研院中國文哲所日本漢學專家廖肇亨表示，鄭清茂從翻譯到學術研究，從中國到日本，從古典名著到近現代通俗小說，不僅是台灣學界在中日比較文學研究領域的開拓者，更是後人難以企及的最高峰。

本屆頒獎典禮除了讚譽大師獎得主，也表揚每部得獎作品背後功不可沒的出版編輯團隊，除此之外，亦安排兩位首獎大師專題演講，宋瑛堂以「寧可被踢館，也不能背叛原作」為題，傾吐翻譯多年的心路歷程；董啟章則以「有心與無心：散文之兩態」為題，與來賓分享散文創作歷程的甘苦談。

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第35屆「師大梁實秋文學大師獎」散文大師獎得獎名單，首獎由董啟章「董啟章隨筆集」獲得；優選得主包括王盛弘「雪佛」、林懷民「激流與倒影」、陳雨航「時光電廠」、瘂弦「瘂弦回憶錄」。

翻譯大師獎得獎名單，首獎由宋瑛堂譯 「內景唐人街」獲得 ；優選得主包括陳榮彬譯 「戰地春夢」、黃國彬譯「艾略特詩選1（1909-1922）：『荒原』及其他詩作」、彭臨桂譯「倖存者，如我們」、歸也光譯「隱娘」。（編輯：張雅淨）1120312