台灣原住民族紀錄片紐約放映 展現社會進步力量

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原住民導演馬躍．比吼（圖）13日在駐紐約台北文化中心受訪時說，紀錄片形式獨特，講的通常是不好的事，卻可以讓社會變得美好。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年3月14日

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（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）台灣首批由原住民導演拍攝的原住民族紀錄片近期在紐約放映。導演馬躍．比吼說，紀錄片是以批評促使社會進步的動力之一，如同紐約，他期許台灣一直是多元奔放的地方。

駐紐約台北文化中心與紐約經典電影資料館（Anthology Film Archives）合作，10日至14日舉辦「台灣1994－2000年原住民族紀錄片影展」，放映16部原住民族紀錄片工作者初試啼聲的作品，包括阿美族人馬躍．比吼（Mayaw Biho）拍攝的3部紀錄片。

馬躍．比吼與國家電影及視聽文化中心紀錄片組策展人鍾佩樺過去3天出席3場映後座談，暢談台灣原住民電影現象與相關社會議題，今天在紐文中心受訪分享心得。

馬躍．比吼說，原住民過去都是「被拍攝」，可能形成刻板印象。1990年代，解除戒嚴後的台灣社會開放許多，原住民在此時空環境下首次拿起攝影機講自己的故事，如同走路跨出第一步，十分困難，而且影片音質、畫質欠佳。但原住民可以如此真實地被呈現，在歷史上仍是非常重要的事。

以阿美族長者為主題的「如是生活 如是Pangcah」是那段期間馬躍．比吼的作品，促成他獲邀參加紐約瑪格麗特米德電影節（Margaret Mead Festival）、2000年在紐約待了半年，之後返台籌辦阿美影展。

馬躍．比吼形容這次舊地重遊是「還願之旅」，並說紐約和紀錄片形式、內容都很多元，是他很喜愛的地方。在他眼中，社會多元用講的很簡單，做起來卻不容易，讓少數族群可以被看見，就能期待花朵慢慢綻放開來。

這20多年來，台灣成立原住民族電視台，原住民導演也在主流電影市場展露鋒芒，包括陳潔瑤以「哈勇家」拿下第59屆金馬獎最佳導演，都是原住民在台灣社會角色逐漸轉變的例證。

這次影展許多作品與當年各種原住民運動息息相關，足以和原住民族群在今日社會的處境作為對照。馬躍．比吼說，紀錄片形式獨特，講的通常都是不好的事，卻可以讓社會變得美好，因為影像背後目的是「希望不好的事情不要再發生」。

他表示：「社會不會自己變好，有批評才會有進步，誰來扮演那個角色，我覺得紀錄片是很好的形式。」

這次影展片單源於2021年台灣國際紀錄片影展的原住民族紀錄片專題，策展團隊耗時一年做田野調查，集結流落四方的錄影帶，訪談原住民導演，並研究每名導演作品，終於呈現出原住民族紀錄片影展。

整套片單原汁原味搬到紐約放映，身為策展團隊一員的鍾佩樺直呼感動。

她說，長期以來台灣的原住民族影像，都是以人類學、民族誌角度觀看，首次有完整單元呈現原住民族的聲音和他們關心的議題，是台灣紀錄片史一個重要時間點。原本以為策展只產生小小的影響，沒想到影響擴展到紐約，非常感謝有機會在紐約經典電影資料館放映這些作品。（編輯：馮昭）1120314