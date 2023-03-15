蔣勳「大疫繁花 此時眾生」畫作 中央書局開展

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（中央社記者蘇木春台中15日電）藝術家、作家蔣勳即日起至5月15日在台中中央書局舉辦「大疫繁花 此時眾生」畫展，展出他在COVID-19疫情期間於自然中獲得的感悟創作，希望提醒眾生，留意自然給予的禮物與美。

蔣勳在中央書局繼2021年舉辦「還至本處」、2022年舉辦「龍仔尾-貓」等畫展，今年再以繁花為題舉辦「大疫繁花 此時眾生」畫展。

此次展覽以蔣勳在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，於自然中獲得的感悟創作，展出「冰雪盈懷抱」、「鳳凰花」、「孤挺花」、「木棉花」及「百合」等5件作品，今天舉辦開展活動，會中並發表搭配畫展的餐點「春暖花開蔬食料理」。

蔣勳會中致詞時表示，他1983年到東海大學接下美術系主任，每次到台中都會從火車站下車，步行到當時的中央書局看書，得到很多文化的洗禮，幸好現在中央書局重新復活，讓愛好文化的朋友回到這裡，他只要有畫作要在台中展覽，這裡就是首選。

提到這次的畫展，蔣勳說，疫情這3年來大家都經歷過驚慌焦慮與各種的恐懼，回顧他這段時間在台東池上的畫作，看到各種花朵充滿生命力，當時儘管疫情嚴重，大自然的春夏秋冬與24節氣都不被疫情阻擋，花開花謝照樣在綻放。

蔣勳表示，在疫情3年間雖然有危機，但透過危機讓人有很多的反省與檢討，給自己從驚慌恐懼裡走出來的力量，希望透過畫展提醒眾生，留意自然給予的禮物與美，共同珍惜歲月。

至於搭配畫展設計出的料理，蔣勳認為，人的飲食在葷素上應該取得平衡，花其實很多是食材，他希望讓大家可以認識當地當季不同的食材，也去珍惜它。

信誼基金會董事長張杏如說，蔣勳多次到中央書局辦展，透過展覽讓大家在中央書局不只可享受到書的洗禮，還可以到書局賞花，品嘗到以花入菜的料理。（編輯：陳清芳）1120315。