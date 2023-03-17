感念首名留美博士林茂生 黃偉哲允籌設紀念圖書館

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（中央社記者張榮祥台南17日電）林茂生是台灣首名東京帝大文學士及留美博士，同時是228事件受難者，他的女兒林詠梅15日從美國返台拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲當場應允積極籌設「林茂生紀念圖書館」。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，林詠梅15日從美國返台，在台灣228關懷協會總會、台灣南社、台灣羅馬字協會、台灣教師聯盟、台灣教授協會、湯德章紀念協會等陪同下拜會黃偉哲，與會代表希望在台南市設置「林茂生紀念圖書館」。

黃偉哲表示，台南市政府於民國102年已將林茂生列為台南歷史名人（學術教育類），110年出版台南歷史名人誌「千里之行-那些弦歌不輟的故事」，也收錄林茂生的生平事蹟。

黃偉哲說，市府將持續推動林茂生相關研究計畫，且提案爭取經費規劃發表林茂生繪本出版品及議題推廣活動，並將積極籌設「林茂生紀念圖書館」，落實轉型正義，讓市民記得前人奮鬥軌跡及背後歷史。

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文化局表示，林茂生是台南歷史名人，也是228事件受難菁英之一，他畢生奉獻台灣教育，分別在長榮中學、台南師範學院、台南商業專門學校、成功大學（曾擔任首任圖書館長10年）及台灣大學等任教，堪稱是台灣首席教育家。

林茂生也是文化界先行者，並在二次世界大戰後創辦「民報」，為台灣民眾發聲。1947年3月11日，林茂生於228事件中被武裝人士帶走殺害。（編輯：郭諭儒）1120317