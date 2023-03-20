送信牽情 文總「匠人魂」記錄送信人故事

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（中央社記者王寶兒台北20日電）送一封收件地址不存在的信，如電影「海角七號」的情節存在現實中，文總今天發布最新「匠人魂」影片，記錄客庄湖口郵局送信人戴臣佑曾透過送信，牽起昔日同袍情緣。

中華文化總會秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，最新一集「匠人魂」影片「送信人」，談的是每個台灣人記憶中，穿梭在大街小巷的綠衣郵差，他們不分平假日、不分晴雨、不怕狗追、不畏交通潛在風險，負載4、50公斤的郵件，打檔桿一踩便隨著引擎聲遠颺，行向每一個郵件的目的地。

李厚慶表示，因整編重劃導致地址滅失的信件多不勝數，就像電影「海角七號」那7封遲到的情書，戴臣佑也曾憑藉自己對當地的了解與人脈，將收件地址不存在的郵件成功送達。

去年8月，湖口郵局收到一封限掛信，信上加註「此乃40年前的地址」，戴臣佑花3天探詢街坊、鄰長及同姓居民，終於找到遷居的收件者，成功寄出這封來自花蓮吉安的尋人信件，重新牽起一段在金門的同袍情緣。

影片中，也能看見戴臣佑以一口流利客語，照顧客庄的鄉親。送信送成熟面孔，鄉親總喊戴臣佑「提批的（the̍h phue--ê）」、「小黑」，隨著信件包裹一件件減少，取而代之的是收件者分享的蔬果或魚鮮。

戴臣佑說：「郵差是蠻平等的工作，對於大眾是蠻平等的，不分貴賤、不分種族，」他透過收發單位，將信件送進少年監獄；他也努力辨識收件資訊，為移工投遞越洋包裹。

文總「匠人魂」影片「送信人」即日起可於文化總會的Facebook專頁、YouTube頻道等社群平台觀賞。（編輯：李亨山）1120320