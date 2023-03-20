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「庫維爾1975：青春浪潮」 劇場大師24日亞洲首演

2023/3/20 16:41（3/20 16:51 更新）
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當代劇場大師羅伯．勒帕吉（Robert LEPAGE）全新創作「庫維爾1975：青春浪潮」，述說青春的磨難和情感，24日起一連3天在衛武營國家藝術文化中心戲劇院舉行亞洲首演。圖為劇照。（衛武營國家藝術中心提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月20日
當代劇場大師羅伯．勒帕吉（Robert LEPAGE）全新創作「庫維爾1975：青春浪潮」，述說青春的磨難和情感，24日起一連3天在衛武營國家藝術文化中心戲劇院舉行亞洲首演。圖為劇照。（衛武營國家藝術中心提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月20日
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（中央社記者林巧璉高雄20日電）當代劇場大師羅伯．勒帕吉帶來全新創作「庫維爾1975：青春浪潮」，述說青春磨難和情感，打造快速換景雙層平台、結合日本文樂啟發人偶，24日一連3天在衛武營戲劇院亞洲首演。

衛武營發布新聞稿指出，2018年羅伯．勒帕吉（Robert LEPAGE）以作品「887」首次登上衛武營，魔法般的視覺調度和精準敘事節奏驚艷許多觀眾。

為支持藝術探索創新表演形式，藉由國際連結創造交流機會，衛武營和加拿大魁北克市鑽石劇院、法國國立火山劇院、法國國立彗星劇院和台中國家歌劇院合作跨國共製「庫維爾1975：青春浪潮」，讓台灣觀眾搶先欣賞大師新作。

「庫維爾1975：青春浪潮」探討性別覺醒和青春歲月的苦澀。故事發生在1975年的加拿大鄉間，現已不存在的庫維爾。主角西蒙今年17歲，他的房間在地下室、生活中有胸膛被迫紋上的刺青、與無賴叔叔廝混的寡婦母親、向他求愛未果的女性朋友，和未受良好教育但四肢發達的男性友人。

衛武營指出，勒帕吉與團隊再度挑戰創新手法，代替真人演出的人偶構想來自日本的文樂，隱身於後的黑衣人操偶師，搭配等比例製作的布景、道具。

在舞台設計也有巧思，透過升降式雙層平台，由吊橋式機關可讓場景在升降之間，迅速於西蒙的地下室房間和樓上、城鎮、學校、街道、游泳池等空間流暢切換，徹底展現勒帕吉精準且魔幻的風格。

多才多藝的勒帕吉被譽為當代達文西，跨足幕後的劇本寫作、導演，到舞台上的演出，除了戲劇演出，還曾操刀執導荀伯格、巴爾托克等人的歌劇作品，並與紐約大都會歌劇院合作華格納歌劇「尼貝龍指環」。也跨界執導搖滾樂演唱會、太陽馬戲團、電影等多元演出。

24日場次演出結束，勒帕吉和衛武營戲劇顧問耿一偉進行演後座談。25日下午4時在演講廳有一場「大師講座」遇見當代達文西－探索羅伯．勒帕吉的創意世界，勒帕吉將分享其編、導、演經驗、劇場創作與創意發想過程。更多「庫維爾1975：青春浪潮」節目相關資訊，可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。（編輯：孫承武）1120320

當代劇場大師羅伯．勒帕吉（Robert LEPAGE）帶來全新創作「庫維爾1975：青春浪潮」，24日起一連3天在衛武營國家藝術文化中心戲劇院舉行亞洲首演。圖為劇照。（衛武營國家藝術中心提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月20日
當代劇場大師羅伯．勒帕吉（Robert LEPAGE）帶來全新創作「庫維爾1975：青春浪潮」，24日起一連3天在衛武營國家藝術文化中心戲劇院舉行亞洲首演。圖為劇照。（衛武營國家藝術中心提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月20日
#衛武營
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