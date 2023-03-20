學孩子對數字追根究底 變身數值化之鬼【書摘】

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知名企業講師安藤廣大在《數值化之鬼》以淺顯白話的方法，規劃出明確的步驟，帶領讀者成為「以數字獲得好評的人」。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社網站）你是否抱持著「情緒」在工作？覺得業績「還不錯」，覺得自己「至少比那傢伙強」，覺得因為「全體員工積極努力，創造了龐大利潤」。這些「覺得」有數據支撐嗎？能夠換成數值指標嗎？

日本去年出版後稱霸商業書暢銷榜的《數值化之鬼》，講的就是如何鍛鍊數字意識，成為無論何時何地腦中都有數字、用數字來思考的人。知名企業講師安藤廣大以淺顯白話的方法，規劃出明確的步驟，讓主管、基層員工即使沒有會計專業知識，也能知道如何看穿數字背後的事實，成為「以數字獲得好評的人」。中央社取得授權與你分享部份內容。

要成為對「數字內容」追根究底的人

與小孩對話的時候，偶爾會被他們對「數字（事實）」的敏感度給嚇一跳，例如：

父母說：「要給我確實做作業喔！」

小孩回嘴說：「確實是指做多少？大概要做幾小時？」

父母這時可能會覺得小孩在故意搗蛋，於是破口大罵：「你很煩吔！」

又或者，父母指責沒有收拾房間的小孩：

父母罵道：「我上次就跟你說過了！」

小孩可能會回應：「上次是何時？是幾月幾日幾點幾分？」

孩子講的話，其實是一種試圖消除彼此之間的「認知差距」的行為，這種態度不僅很正確，也很重要。優秀的經營者都會像小孩一樣，對數字追根究底。

「銷售額比上個月少了10％，可能是什麼原因造成的呢？」「有人提出了增加人手的需求，這有依據嗎？增加人手後，預期能帶來多少銷售額呢？」 就像這樣，主管要對數字的內容追根究底地加以確認。

若是某個經營團隊的對話像下列這樣，你覺得如何？

經營者問：「這項事業的進展如何？」

負責的人回答：「很順利。」

經營者回應…「很好，那就請繼續努力下去。」

安藤廣大在《數值化之鬼》，講述如何鍛鍊數字意識。（悅知文化提供）

你會想在這麼輕鬆隨便地就結束報告的經營者底下工作嗎？一旦站在上層的立場，就必須對人們的意見或想法做出判斷。這時，如果以人的「好惡」或想法的「好壞」等主觀方式來思考，是非常糟糕的。

即使只是在腦海中閃過片刻，用數字來思考還是非常重要。在覺得有疑問、無法被說服的時候，就要進一步對數字追根究底。能達成多少銷售額？可能帶來多少利潤？這些都是絕對必須考慮的部分。不這麼做，也不考慮這些的人，或許能博得下屬們的喜愛，但只要做不出成果，人們終究會一一離開。

當心目標裡的％

經營者及主管們必須妥善設定目標，以避免下屬或基層員工落入比率的陷阱。舉個例子，假設設定了「達成簽約率50％」的目標。這時會發生什麼事呢？

若10個案子已簽到5個的話，就不會想去尋求第11個案子。如果下一個案子不幸失敗，11分之5，那就低於50％……如此一想，便不值得努力挑戰了。

這樣會陷入不做反而比較有利的狀態，而我們必須避免這種狀況。其實「％」的概念，常被濫用並導致誤解。

「我們補習班的升學率在90％以上。」

但重複錄取多個學校的人也計算在內。

「我們公司的獲利比前一年度成長了1000％。」

但去年的獲利只有1萬日圓，今年也不過10萬日圓。

「我們公司的員工，東大畢業的佔50％。」

但2個人中只有1個是。

不過，如果想要利用計算方式來操縱給人的印象，％倒是很方便的工具。我們應該要理解這點，以免被騙。為此，建議大家養成一句口頭禪，以便確認實情：「這個％，是幾分之幾？」

當對方對此問題不做解釋時，想必就是有隱瞞某些事實的意圖。這句口頭禪，也含有確認「行動量」的意義在裡面，因為分母所代表的就是「量」。在這部分，也必須狠下心來面對數字才行。

經營者及主管們必須妥善設定目標，以避免下屬或基層員工落入比率的陷阱。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

組織和個人「踩煞車」的時候

同樣的狀況，也會發生在經營管理上。有一種叫做「年增率」的標準存在。舉例來說，假設去年的營收有10億日圓，而今年的目標是「使營收的年增率達到105％ 」 。過了半年後， 發現銷售狀況比預計的還好，預估營收將能達到12億日圓。

這時，你的腦袋裡很可能就會浮現這樣的誘惑：「若是這樣繼續下去，營收便能達到12億日圓。等等，明年的目標很可能也會是營收年增率達到105％。這樣的話，為了避免明年難以達標，還是保留一點力氣，把今年的營收控制在11億日圓左右就好。」

這正是行動力被「％」踩了煞車的一刻。明明在狀況好的時候，當然是達成營收12億日圓比較好，卻因為想到明年會很辛苦，所以就選擇把營收控制在11億日圓左右。這完全就是本末倒置。

在現今這樣的世道，明年或後年不見得同樣能夠成長，很多企業光是維持現狀都很困難了。即使如此，卻還拘泥於「年增率」的計算，而阻礙了眼前的成長。這樣的誘惑，不論在個人還是在組織中，都同樣可能發生。

「就此打住，省點力氣吧！」「保留一些餘力吧！」這樣的判斷很快就會成為習慣，於是便「不再全力以赴」。

「餘力」這種說法，是用在投資於下一項事業或新技能以進一步獲得更大收益的時候，是為了透過投資來實現成長，而不是為了節省。（編輯：趙敏雅；書摘由悅知文化授權，經中央社節錄整理）1120320