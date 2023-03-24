台義版畫藝術家雙個展 曾美禎作品風靡當地

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「若比鄰－台灣、義大利版畫藝術雙個展」3月24日起至4月30日展出，義大利版畫藝術家本蒂文嘉（左）、義大利策展人貝齊斯（中）與台灣版畫藝術家曾美禎（右）合影。中央社記者陳攸瑋羅馬攝 112年3月24日

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（中央社記者陳攸瑋羅馬24日專電）台、義版畫藝術家曾美禎與本蒂文嘉昨天在羅馬舉行展覽開幕式，曾美禎在此次展覽中用版畫藝術風靡義大利，作品將台灣與西方藝術完美結合，讓當地民眾驚嘆不已。

這次「若比鄰─臺灣、義大利版畫藝術雙個展」由文化部駐義大利代表處文化組與羅馬「國立版畫研究所」，以及「曾美禎版畫工作室」共同策劃，自3月24日起至4月30日在國立版畫研究所展出，由台、義版畫藝術家曾美禎與本蒂文嘉（Maria Pina Bentivenga）共同展出30件作品。

國立版畫研究所一直是版畫藝術界的最高殿堂，版畫藝術家能在此處展出是無比榮耀。國立版畫研究所位於義大利知名特雷維噴泉（Fontana di Trevi）後方，充滿濃濃藝術氛圍。

這次台義版畫藝術結合聯展，呈現台灣藝術與西方藝術融合，吸引眾多藝文人士、僑界、熱愛藝術的民眾前來朝聖、觀展，並給予高度好評，且直呼從未見過版畫藝術能將台灣藝術與西方藝術如此完美結合，驚嘆不已。義大利媒體也特別前來拍攝記錄。

此次展覽主題取自義大利二戰詩人塞蘭尼（Vittorio Sereni）同名詩集「若比鄰」，表達以版畫藝術展做為台義雙向文化對話平台的重要意義，也為今年交流合作揭開序幕。

駐義大利代表蔡允中在開幕儀式致詞時表示，本次台義版畫藝術家共同聯展是一件相當開心的事，也是台義關係再深化，他也承諾未來一定會多舉辦類似文化藝術活動，獲得現場人士滿堂彩。

台灣雕刻家曾美禎致力創作與推廣「木口木刻版畫」，為英國皇家版畫協會（Royal Society of Painter-Printmakers）唯一台灣會員，作品「紋字風景系列」曾獲英國皇家版畫協會年度展海外獎及最佳作品獎肯定。

義國雕刻家本蒂文嘉則長期任教於羅馬美術學院，擅以腐蝕版創作雕版畫，對義大利近代版畫家的養成影響甚鉅。

本次展覽特別展出曾美禎獲獎作品「紋字風景系列」，以及受到俄烏戰爭啟發所創和首度對外展出的2023年新作「廣島I、II」等，顯現出曾美禎版畫技法純熟、創新與巧妙融匯東西方美學涵養的創作實力，代表台灣自由創作風氣與多元教育環境培養出來的特殊在地風格。

曾美禎接受中央社採訪表示，這個展覽主要是台灣和義大利兩位版畫藝術家的版畫交流展，雖然彼此在技法基本上有很大不同，可是在表現線條上面卻有非常多共同性，所以這展覽主題叫做「若比鄰」。

曾美禎接著說，義大利本身文藝復興的底蘊非常深厚，而文藝復興的藝術非常重要一環就是素描，講的就是用線條去建構印象；而對於東方文化來說，線條也是非常重要，書寫文字直接呈現在繪畫裡面，可以融合台灣跟義大利兩個國家的文化強項其實就是線條。

義大利觀展民眾接受採訪表示，曾美禎非常厲害，她能夠看到這個作品是採用比較靜態、更形而上與更技巧的手法去呈現，和一些義大利藝術家手法相比，台灣藝術家手法更加細膩，這些作品也相當觸動人心。這個展覽的作品給人感覺是融合台灣傳統藝術和西方藝術元素。（編輯：陳惠珍/周永捷）1120324

「若比鄰－台灣、義大利版畫藝術雙個展」開展前，湧入大批民眾在國立版畫研究所外駐足等候。這項展覽3月24日起至4月30日在義大利國立版畫研究所展出。中央社記者陳攸瑋羅馬攝 112年3月24日

駐義大利代表蔡允中（前右）在開幕儀式致詞表示，台義版畫藝術家聯展相當值得開心，也是台義關係再深化，未來一定會多舉辦類似文化藝術活動。中央社記者陳攸瑋羅馬攝 112年3月24日