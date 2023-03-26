資深畫家何肇衢告別式 文化部代表頒贈總統褒揚令

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戰後第一代畫家何肇衢日前辭世，26日舉行告別式，文化部次長王時思（右）到場代表頒贈總統褒揚令，由何肇衢長子何諺甫（左）代表受贈。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月26日

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（中央社記者王寶兒台北26日電）戰後第一代畫家何肇衢3月2日辭世，享耆壽92歲。文化部政務次長王時思今天出席告別式，並代表頒贈總統褒揚令，由何肇衢長子何諺甫代表受贈，表彰何肇衢對美術領域的貢獻。

文化部今天發布新聞稿表示，何肇衢畢生投入美術教育且創作不輟，以畫筆勾勒台灣美術史，美學風貌鮮明獨特，為台灣藝術家重要典範。文化部除深切感念，也將積極保存資深藝術家重要作品及資料，完備台灣美術發展脈絡。

何肇衢1931年出生於新竹芎林客庄，1952年畢業於台灣省立台北師範學校（今國立台北教育大學）藝術科，同年受聘於北師附小（今國立台北教育大學附設實驗國民小學）擔任美術教師直至退休。

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任教之餘，何肇衢積極創作並參加重要美術展覽，包含省展、台陽美展、全省教員美展等，曾獲省展第一名、台陽美展台陽獎等，1961年以青年畫家之姿獲薦成為台陽美術協會會員。

何肇衢長年擔任國內官方美術展覽評審及美術館典藏委員，作品獲國內各大美術館典藏，且多次受邀辦理個展，展現其不凡的畫藝人生。從其創作中也能體現客家硬頸精神，2019年獲頒一等客家事務專業獎章。（編輯：唐聲揚）1120326