疫情趨緩讀書充電 111年全民借閱9311萬冊創新高

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（中央社記者邱祖胤台北29日電）歷經COVID-19疫情後，民眾逐步恢復正常生活，連帶反映在上圖書館借書這件事之上，去年全國民眾共借閱9311萬冊，創歷年新高，平均每人借閱4本書。

教育部今天公布「111年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，並於國家圖書館藝文中心國際會議廳舉行記者會，報告指出，民國111年各項閱讀力復甦，除借閱數創新高外，電子書方面，借閱總冊數933萬冊，比110年增加127萬冊（成長15.76%），網站資源使用亦成長20.28%，全年民眾利用圖書館網站資源超過6億6000萬次。

教育部次長林明裕致詞時表示，教育部長期致力推動公共圖書館的建設發展與提升全民閱讀風氣，以建構全民終身學習的書香社會，在全國各縣市公共圖書館的合作推動及努力下，皆讓民眾深刻感受到圖書館成功翻轉與創新的力量。

國家圖書館館長曾淑賢致詞時表示，圖書館亦是疫情期間民眾最佳的心靈充電站，無論是知識的學習，或是閱讀活動的參與，全台民眾皆可以在圖書館中為自己蓄滿能量，在閱讀中相遇更好的自己。

根據報告指出，111年全國民眾進入各地公共圖書館次數較110年增加2772萬人次，全年累計8631萬人次（成長47.31%）；111年圖書借閱總人次2497萬人次，較110年增加607萬人次（成長32.12%）；111年圖書借閱總冊數9311萬冊，較110年增加2334萬冊（成長33.45%），全國每人平均借閱4冊。

至於讀者都借什麼書，報告指出，「原子習慣」為年度最大贏家，一舉奪下年度讀者最愛圖書、哲學類及電子書3榜排行冠軍，是受各界喜愛都在用的習慣養成實作指南；語言文學類方面，謝哲青「早知道就待在家」奪得排行第1名，洪愛珠「老派少女購物路線」獲得排行第3名。（編輯：張雅淨）1120329