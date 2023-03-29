兩廳院如何永續 藝術總監劉怡汝：從共融開始

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國家兩廳院藝術總監劉怡汝23日出席「2023 SDGs國際論壇」時表示，兩廳院從2016年起推動永續政策，由文化平權角度切進，「兩廳院邁向永續是從共融服務開始」。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月29日

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）接棒永續，國家兩廳院藝術總監劉怡汝今天出席「2023 SDGs國際論壇」時表示，「兩廳院邁向永續的第一哩路，其實是從共融服務開始」。

劉怡汝表示，兩廳院從2016年起推動永續政策，由文化平權的角度切進，排除觀眾走進場館的障礙，陸續透過硬體優化，包含全場館無障礙坡道、提供給視障者的「觸覺導覽」、聽障者的「口述影像」、適合親子、感官敏感族群的「輕鬆自在場」等，「兩廳院邁向永續是從共融服務開始」。

「2023 SDGs國際論壇」以「為永續接棒」為題，30名國內外政府和企業代表講者，包含各縣市地方首長、歐洲在台商會、台灣美國商會、數位發展部民主網絡司等，兩廳院是唯一文化產業代表。

從場館營運、表演團隊、觀眾等3個面向出發，劉怡汝表示，兩廳院由內到外落實永續政策，「兩廳院內部成立永續小組，由下而上擬訂實踐項目，建立永續運作機制；我們也透過數位科技，減少資源消耗，擴增藝文參與度。」

劉怡汝表示，國家兩廳院是社會環境的一環，藝術文化不會置身於永續議題之外，「兩廳院的演出場次、團體、入館觀眾等營運數字在表演藝術場館中是翹楚，雖然對比其他產業仍有差距，但走出劇場，觀眾會感受到藝術帶來的不同。」

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從去年開始，兩廳院持續以實際方案落實永續行動。除了加入由歐盟支持的「STAGES永續劇場聯盟」，也調整綠色節目製作流程、與團隊簽訂永續條款，內部也實行綠色辦公室準則，未來也將申請辦公場所環保標章。

劉怡汝表示，過去產業在思考製作時，多以加法的流程進行，因應創作者需求增加布景、燈光、道具、影像等，「但是綠色製作的思考，則強調事前的精準盤點，訂定共識，並在同一個限制下達成永續製作目標。」（編輯：張雅淨）1120329