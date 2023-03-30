迎接巡展計畫 奈良美智將首度在台出席開幕致詞

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日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫將於4月1日展開，奈良美智（後中）3月29日抵台，文總秘書長李厚慶（後左3）率領文總成員前往接機，特別穿上奈良美智2021年為特展推出的體育服。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月30日

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（中央社記者王寶兒台北30日電）日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫將於4月1日展開，他從未在台灣出席公開場合活動，明天他將在展覽開幕式首度公開致詞，打破過往低調神祕的作風。

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫源自2021年由中華文化總會推動「奈良美智特展」。當時，奈良美智將對台灣的情感化為畫作「朦朧潮濕的一天」，在奈良美智基金會及文總籌畫下，將以該幅畫作為主角，在台灣各處巡展10年，巡展首站就選在高雄內惟藝術中心。

奈良美智昨天抵台，文總秘書長李厚慶特別率領文總成員，並身著奈良美智2021年為特展推出的體育服前往接機，並於社群網站推特（Twitter）上分享。奈良美智也開心轉推，寫下「很驚喜」，附上愛心符號。

在「奈良美智特展」巡台展出期間，奈良美智一貫保持低調，從未在開幕式上現身致詞，多以預錄影片致意。明天他除將在「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」開幕儀式現身致詞，下午將線上直播演講，分享他的創作世界。

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」巡展計畫中，另將展出奈良美智的攝影作品。李厚慶向中央社表示，原先計劃展出21件攝影作品，但奈良美智今天親臨展場實地布展後，決定只展出20件，慎重地力求完美展出。

內惟藝術中心「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」展期自4月1日起至8月31日，參觀方式採總量管制，入場不需預約，如現場人數較多，需依工作人員指示依序入場。（編輯：李亨山）1120330