更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆
運動

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆

書評／機器如我人類如你 有超強學習力的仿生人會比我們更像人嗎
文化

書評／機器如我人類如你 有超強學習力的仿生人會比我們更像人嗎

郭台銘自豪曾與賈伯斯一同工作 揭露iPhone 4S就是for Steve
產經

郭台銘自豪曾與賈伯斯一同工作 揭露iPhone 4S就是for Steve

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
郭台銘為4年前負氣退黨道歉 爭取國民黨提名選總統
首頁 / 文化

帶視障者認識場館 兩廳院打造管風琴觸覺模型

2023/4/5 10:01（4/5 10:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
兩廳院打造1：30的管風琴觸覺模型，展現原達三層樓高的管風琴細節，讓視障朋友透過觸摸模型瞭解管風琴的外觀，也能聽見管風琴聲音。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年4月5日
兩廳院打造1：30的管風琴觸覺模型，展現原達三層樓高的管風琴細節，讓視障朋友透過觸摸模型瞭解管風琴的外觀，也能聽見管風琴聲音。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年4月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北5日電）帶著視障者認識場館，兩廳院打造1：30的管風琴觸覺模型，展現了原達三層樓高的管風琴細節，除了提供視障者朋友透過觸摸模型理解管風琴的外觀，也可以聽見管風琴的聲響。

根據兩廳院發布的新聞稿表示，兩廳院打造擬真系列「管風琴觸覺模型」作為導覽輔具，「管風琴觸覺模型」讓原本難以碰觸的巨大實物，透過縮小比例的模型輔具，協助視障朋友以觸覺與聽覺認識兩廳院「鎮廳之寶」管風琴的樣貌，更了解管風琴精緻美妙之處。

「管風琴觸覺模型」共分成三部分，1：30的「整體外觀」，完整還原管風琴面貌，呈現管風琴外部雕花與內部繁複的音管空間；其次2種不同材質的「局部音管」模型，讓體驗者能清楚感受質感與形狀的差異。第三部分「管風琴鍵盤模型」則是透過裝置原音呈現出管風琴聲響，近距離聆聽管風琴不同音色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院逐年優化主要表演空間的無障礙設施，2021年改建表演藝術圖書館，打造無障礙使用環境；近年也陸續推出情境字幕、口述影像、易讀手冊及身障/手語導覽等多項無障礙服務，希望能讓所有的人更自在輕易地進入兩廳院，認識表演藝術。

兩廳院觸覺導覽「音樂廳路線」目前開放4月25日及5月29日2場次，即日起開於兩廳院官網免費報名預約，活動報名連結https://reurl.cc/mlp76l、https://reurl.cc/Nq2naQ，其餘場次將陸續公告於兩廳院官網。（編輯：黃世雅）1120405

#國家兩廳院
#劉怡汝
#兩廳院
劉怡汝
兩廳院如何永續 藝術總監劉怡汝：從共融開始威尼斯影展VR獲獎作登台 「巴黎舞會」亞洲首演
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族