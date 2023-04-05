帶視障者認識場館 兩廳院打造管風琴觸覺模型

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兩廳院打造1：30的管風琴觸覺模型，展現原達三層樓高的管風琴細節，讓視障朋友透過觸摸模型瞭解管風琴的外觀，也能聽見管風琴聲音。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年4月5日

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）帶著視障者認識場館，兩廳院打造1：30的管風琴觸覺模型，展現了原達三層樓高的管風琴細節，除了提供視障者朋友透過觸摸模型理解管風琴的外觀，也可以聽見管風琴的聲響。

根據兩廳院發布的新聞稿表示，兩廳院打造擬真系列「管風琴觸覺模型」作為導覽輔具，「管風琴觸覺模型」讓原本難以碰觸的巨大實物，透過縮小比例的模型輔具，協助視障朋友以觸覺與聽覺認識兩廳院「鎮廳之寶」管風琴的樣貌，更了解管風琴精緻美妙之處。

「管風琴觸覺模型」共分成三部分，1：30的「整體外觀」，完整還原管風琴面貌，呈現管風琴外部雕花與內部繁複的音管空間；其次2種不同材質的「局部音管」模型，讓體驗者能清楚感受質感與形狀的差異。第三部分「管風琴鍵盤模型」則是透過裝置原音呈現出管風琴聲響，近距離聆聽管風琴不同音色。

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國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院逐年優化主要表演空間的無障礙設施，2021年改建表演藝術圖書館，打造無障礙使用環境；近年也陸續推出情境字幕、口述影像、易讀手冊及身障/手語導覽等多項無障礙服務，希望能讓所有的人更自在輕易地進入兩廳院，認識表演藝術。

兩廳院觸覺導覽「音樂廳路線」目前開放4月25日及5月29日2場次，即日起開於兩廳院官網免費報名預約，活動報名連結https://reurl.cc/mlp76l、https://reurl.cc/Nq2naQ，其餘場次將陸續公告於兩廳院官網。（編輯：黃世雅）1120405