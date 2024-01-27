讓文學課怦然心動 須文蔚培養學生帶得走的能力

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（中央社記者邱祖胤台北27日電）國文課可以無聊，也可以充滿創意，作家、台師大文學院院長須文蔚表示，在閱讀力越來越重要的今天，「我們需要培養學生帶得走的能力，包括表達、思辨甚至專題研究的能力。」

須文蔚近期出版新書「怦然心動的文學課」，分享會26日於台北「洪建全基金會．敏隆講堂」舉行，須文蔚和作家廖玉蕙、高中國文學科中心執行秘書陳麗明與談，分享教學現場的心路歷程。

須文蔚在現場表示，如果有人問他「你究竟是一個怎麼樣的老師」，他會說「我是一個在課堂上會落淚的老師」，須文蔚說他在教文學史時，只要講到沈從文的悲慘命運就會開始掉眼淚，即使那是關於現代史的議題，而他會讓學生思考甲午戰爭對台灣與中國的影響，以及這個斷裂對文學造成的影響。

日前各界對「國文教育改革問題」曾掀起各種論戰，須文蔚也在書中提到，這不是文言文及白話文比例的問題，也不是文學與語文教學消長的問題，而是國文教師是否「生命在其中」的問題。

須文蔚說，就像每一堂令人「怦然心動的文學課」的影響，絕對不僅止於讀懂一篇文言文或記得一個故事，而是下課鐘響後的餘音不絕，甚至傳到教室之外，成為感動人心的言說，以及引發綿綿不絕的迴響。

根據時報文化提供新聞稿，須文蔚在大學教文學創作與文學理論，深知文學教育有多重面向，包括文學、語文、文化與當代倫理，能帶給學生來自生命與生活的啟發。

須文蔚從2011年開始陪伴高中國文學科中心的種子教師，擔任輔導老師，和一群充滿創意、熱情的老師規劃各種嶄新的教學實驗，期待能讓更多現場的老師不慌張，也更期待老師們的創意能讓家長接受。

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「怦然心動的文學課」一書就是來自那些年在教學現場與老師們互動的寶貴經驗，全書分為「情意與生命」、「閱讀與詮釋」、「書寫與表達」、「關懷與實踐」、「創新與探索」等5個篇章，深入訪談與記錄全台各地30多名老師的教學故事。

須文蔚說，他希望這本書是給家長們的望遠鏡，讓既要應付考試又要深植語文能力的孩子不害怕，更要認識台灣教育環境的變化，而家長更應多支持願意創意開發新教案的老師。（編輯：陳政偉）1130127