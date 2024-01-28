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蠢羊繪「動物國家」 以小動物敘說台灣國際大事

2024/1/28 17:30（1/28 18:21 更新）
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漫畫家蠢羊將在2月推出單行本「動物國家：我的名字」，她利用各個國家的特色或形象將其比擬為動物，例如台灣是隻小黑熊、日本是柴犬、中國是貓熊、美國是老鷹等，書中可見台灣自16世紀到近現代的國際政治地位。（時報出版提供）中央社記者王寶兒傳真 113年1月28日
漫畫家蠢羊將在2月推出單行本「動物國家：我的名字」，她利用各個國家的特色或形象將其比擬為動物，例如台灣是隻小黑熊、日本是柴犬、中國是貓熊、美國是老鷹等，書中可見台灣自16世紀到近現代的國際政治地位。（時報出版提供）中央社記者王寶兒傳真 113年1月28日
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（中央社記者王寶兒台北28日電）漫畫家蠢羊自2020年起於網路發布「動物國家」系列，以動物比擬國家形象或特色，曾受立陶宛外交部長轉發，還有美國共和黨籍眾議員張貼於美國國會山莊，單行本作品將於2月出版。

蠢羊本名為羊寧欣，畢業於台灣藝術大學美術系，現為職業漫畫家，曾著有「火人FEUERWEHR」、「菜比巴警鴿成長日記」等書，目前發展漫畫系列包含「棒球人生賽」、「台灣名人傳記漫畫」及「動物國家」等。

開啟「動物國家」系列創作，源自2020年美國國會通過「台北法案」，讓蠢羊注意到，原來國際上有許多人在法案通過前就長期為台灣努力奔走，才著手描繪起「動物國家」漫畫系列，希望讓人更關注國際新聞。

在「動物國家」系列中，蠢羊將各個國家動物化，台灣是隻小黑熊、日本是柴犬、中國是貓熊、美國是老鷹，單行本「動物國家：我的名字」聚焦小黑熊的成長，從中可看見台灣自16世紀到近現代的國際政治地位。

「動物國家：我的名字」故事從生活在大自然中、過著採集漁獵生活的自然熊開始，隨著世界航海技術發展，黑熊開始與外來文化碰撞。書中收錄台灣各時期重要事件，包含17世紀荷蘭占領、18世紀移民來台開墾、19世紀清法戰爭打開通商口岸、1895年割讓給日本、1949年中華民國遷台，以及之後台灣民主化過程與近期的美中角力。

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民進黨主席暨總統當選人賴清德撰序推薦，他透過序文表示，「動物國家：我的名字」透過可愛的動物互動，讓讀者看見台灣在世界上所扮演的角色，從南島語系的原住民族、大航海時代下歐洲列強的商貿和殖民、漢人與日本人的交易，逐漸建構出台灣從海洋而生、在海洋時代是東亞貿易中心的事實。（編輯：張雅淨）1130128

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