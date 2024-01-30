國台交國際青少年管弦樂營 大提琴家陳南呈共演

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）國立台灣交響樂團舉辦的NTSO國際青少年管弦樂營，今年將移師泰國巡演。此外，將由青年指揮家廖元宏指揮，旅美大提琴家陳南呈與樂團合奏德弗札克大提琴協奏曲，帶給學子啟發。

國台交團長劉玄詠表示，這次國台交舉辦的國際青少年管弦樂營，將與世界席捲全球的年輕指揮旋風接軌，廖元宏今年才30歲出頭，曾多次參加國台交國際青少年管弦樂營，2023年拿到西班牙利里亞國際指揮大賽首獎，指揮充滿驅動力。

廖元宏表示，自己在學生時期加入NTSO國際青少年管弦樂營，有機會與洪毅全（Darrell Ang）、陳正哲等指揮名家請益，也隨著樂團到外地演出，留下許多深刻回憶。

廖元宏2019年曾擔任NTSO青少年管樂營指揮，這次受邀回台灣擔任國際青少年管弦樂營指揮，能有機會帶著新生代音樂學子感受音樂，他表示感謝也很感動。

陳南呈12歲就隻身赴美攻讀大提琴，至今不但學有所成，還在紐約創立新亞室內樂協會，幫助台灣來的音樂學子展現自我。劉玄詠表示，今年度管弦樂營整體規劃在師資上，網羅年輕但經驗豐富的音樂家們擔任各聲部樂器指導，希望透過新世代對古典音樂的熱情，帶給大家耳目一新的動人樂章。

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根據國台交的新聞資料，今年度集訓日期為8月15日到20日，集訓地點在國台交，並安排各聲部的樂器指導、大分部排練及合奏等相關集訓課程，集訓完成後將在台中國家歌劇院大劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出後，出發前往泰國巡演。

去年11月，國台交組成弦樂四重奏到泰國進行文化交流，今年國台交國際青少年管弦樂團將到泰國台灣會館與泰國知名學府泰國藝術大學演出，展現台灣與泰國雙邊的文化交流，也希望落實音樂文化教育傳承，推展到國際。（編輯：管中維）1130130