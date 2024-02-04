上班族變史萊姆 「轉生史萊姆」聲優曝配音心得

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（中央社記者王寶兒台北4日電）日本動畫「關於我轉生變成史萊姆這檔事」第3季4月開播，主角利姆路．坦派斯特從平凡上班族意外成為魔物史萊姆。聲優岡咲美保今天表示，花了不少心思揣摩史萊姆的聲音特色。

岡咲美保與飾演「朱菜」的聲優千本木彩花現身台北國際動漫節，200名見面會資格銷售一空外，場外還擠了不少粉絲搶睹聲優風采，岡咲美保及千本木彩花熱情地以中文向台灣粉絲自我介紹。

2人此行皆是首次訪台，對台灣美食讚美連連，千本木彩花擔心體重，岡咲美保則興奮地向粉絲分享，已在見面會前暢飲珍珠奶茶。

見面會上，2人分別重現動畫配音橋段，岡咲美保所飾演的利姆路情緒多變，考驗聲音詮釋情緒的能力，在岡咲美保完成配音後，粉絲們發出讚嘆聲。

岡咲美保接受媒體聯訪分享，最初接到利姆路的角色時，不禁心想「史萊姆到底會發出什麼樣的聲音」，因此一面反覆看漫畫與輕小說，一面拿手機自己錄音揣摩，如今已經完全不會猶豫，馬上就可以創造出利姆路的語氣，現在則會想辦法找出更多聲音表情揣摩角色多種樣貌。

千本木彩花說，朱菜在故事中是公主，表演時會特別注意言行間要維持公主該有的氣質，連錄音都會注意站姿，「我特別注重的是要表現出朱菜堅強的一面，而她非常喜愛利姆路，也會以語氣表達出對利姆路的愛」。

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千本木彩花笑說，故事中的許多角色都非常喜愛利姆路，聲優們在配音後往往也會跟著燃起熱情，常常喊著「利姆路大人」，這也成為她在配音過程中印象最深的趣事，對喜愛人事物的專情，則是她自認為與朱菜非常相像的個性。

「轉生史萊姆」原作為輕小說，陸續改編為漫畫與動畫。迎接即將播出動畫第3季，岡咲美保表示，不同媒材都有各自的魅力，若是鐵粉一定要閱讀輕小說，可以認識更多細節；漫畫則適合想快速了解劇情進展的讀者；動畫添加人物聲音、音樂及色彩，可以帶來更多重的樂趣，請粉絲期待動畫播出。（編輯：管中維）1130204